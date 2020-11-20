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Больше всего картофеля Беларусь продала украинцам
20.11.2020 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Беларусь за первые девять месяцев года
Говоря о продукции растениеводства, Минсельхозпрод особенно выделяет свежие овощи, они составляют основу экспорта - более 44%. На втором месте - плоды и ягоды, на третьем - картофель. На долю этого считающегося традиционным для Беларуси плода приходится всего 7,7% в общем объеме экспорта продукции растениеводства.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
"География экспорта продукции растениеводства в январе-сентябре 2020 года насчитывает 39 стран мира. Наиболее объемные поставки традиционно приходятся на СНГ - Российскую Федерацию, Украину, Молдову, Казахстан, и страны Европейского союза - Германию, Литву, Польшу, Францию", - сообщила пресс-служба ведомства.
Больше всего свежих овощей в этом году экспортировалось в Россию. На втором месте со значительным отрывом - Германия. Немцы приобрели в 12 раз меньше свежих белорусских овощей, чем российский покупатель. РФ же является основным экспортером белорусских плодов и ягод - на долю российского рынка приходится больше 90% продаж.
А вот белорусский картофель активнее всего покупают в Украине. Беларусь продала соседям больше 140 тыс. тонн этого овоща. Россия - на втором месте, там купили почти впятеро меньше белорусской картошки.
А главными экспортерами белорусского льноволокна стали Китай, Россия и Литва.
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Свежие овощи и ягоды у белорусов скупают русские и немцы, а лен больше всего интересует Китай и Литву.
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