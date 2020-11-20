|
Кто в Беларуси шьет маски? От производителей игрушек и сувениров до колонии
20.11.2020 16:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя - Sputnik. Более 70 предприятий различной направленности МАРТ опубликовал в списке тех, кто занимается в Беларуси производством и импортом средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗов).
“Данные предприятия в соответствии с поручением Правительства Республики Беларусь освоили производство респираторов - масок, полумасок - 2-го и 3-го классов защиты для нужд учреждений здравоохранения и населения”, - пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. МАРТ также пригласил производителей, которых еще не включили в перечень, направить свои контактные данные в ведомство.
© Sputnik
Производством масок в Беларуси занимается ряд швейных фабрик. Помогают им в этом и другие предприятия. Так, например, одна из фабрик игрушек еще во время первой волны пандемии освоила не только пошив масок, но и изготовление одноразовых защитных комбинезонов и щитков, которые врачам передавались бесплатно.
Маски шьют и в Витебских лечебно-трудовых мастерских, где проходят реабилитацию люди, страдающие психическими заболеваниями и расстройствами. Впрочем, медицинскую одежду здесь шили и до пандемии. Занимаются производством масок и в лечебно-производственных мастерских при Лепельской областной психиатрической больнице.
Шьет СИЗы и торговое объединение “Белхудожпромыслы”. Здесь занимаются изготовлением сувениров, продукция этого предприятия часто становится подарком для иностранных гостей, в том числе, во время встреч на высшем уровне. А сейчас на сайте "Белхудожпромыслов" размещено напоминание о том, что в Минске введен
К изготовлению СИЗов привлекли и исправительные учреждения. Пошивом масок занимаются осужденные в Бобруйске и Ивацевичах.
Недавно МАРТ
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ опубликовал список основных производителей и импортеров средств индивидуальной защиты. Среди них есть даже компания, которая изготавливает подарки для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)