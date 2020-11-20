Марию Колесникову оставят под стражей. Так решил суд на закрытом заседании

Источник материала: Tut.by

Суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Марии Колесниковой на ее содержание под стражей. В то же время ее адвокат не получила часть писем своей подзащитной. Об этом рассказала пресс-служба Виктора Бабарико.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По результатам закрытого заседания Минского городского суда не была удовлетворена жалоба защиты на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой. Ее адвокат Людмила Казак заявила, что оглашение решения на закрытом заседании противоречит Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси, где указано, что все постановления суда должны оглашаться публично в присутствии всех желающих.

Также защитник заявила о том, что не все письма от Марии Колесниковой доходят адресатам. По словам адвоката, если эти проблемы не устранят, будет подана жалоба по поводу сложившейся ситуации.

— Мне Мария отправила порядка десяти писем, из них пришло только четыре. Где еще минимум шесть потерялось? Непонятно. Задержка писем даже защитнику — это тревожный звоночек. Сейчас мы с этим разбираемся: направлена жалоба начальнику тюрьмы. На днях Мария также обратилась к начальнику тюрьмы с заявлением, чтобы ей предоставили перечень тех писем, которые от нее исходят, с указанием судьбы корреспонденции. Они такую информацию обязаны предоставлять. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, будем предпринимать дальнейшие усилия по обжалованию. И это уже будет являться компетенцией прокуратуры, — рассказала Людмила Казак.

Напомним, ранее суд Партизанского района Минска отказал защите Марии Колесниковой в обжаловании решения на продление срока содержания под стражей, посчитав законным ее нахождение в СИЗО до 8 января.