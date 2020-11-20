ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карпенков, Орда, Азаренок и другие: Латвия, Литва и Эстония расширили свои санкционные списки

20.11.2020 17:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Латвия, Литва и Эстония расширили свои санкционные списки, внеся в них новые фамилии белорусских чиновников и функционеров. Об этом сообщают министерства иностранных дел указанных стран.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение ввести бессрочный запрет на въезд 26 гражданам Республики Беларусь. В частности, запрет на въезд наложен на министра информации Игоря Луцкого, министра спорта и туризма Сергея Ковальчука и его заместителя, а также главу внутренних войск Николая Карпенкова, главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука, журналиста СТВ Григория Азаренка, главу профсоюзов Михаила Орду и других.

«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов», — поясняет латвийский МИД.

Там напоминают, что в настоящее время въезд в Латвию запрещен для 159 человек в связи с вышеуказанными событиями в Беларуси.

Глава МИД Литвы сообщил, что въезд в страну запрещен 28 причастным к насилию против протестующих и гибели Романа Бондаренко. Об этом Линас Линкявичюс написал в своем Twitter.

Новости дня
Новости экономики
 
Больше всего картофеля Беларусь продала украинцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.11.2020
Mir24.TV Belarus
20.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика