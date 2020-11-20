Карпенков, Орда, Азаренок и другие: Латвия, Литва и Эстония расширили свои санкционные списки

Источник материала: Tut.by

Латвия, Литва и Эстония расширили свои санкционные списки, внеся в них новые фамилии белорусских чиновников и функционеров. Об этом сообщают министерства иностранных дел указанных стран.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение ввести бессрочный запрет на въезд 26 гражданам Республики Беларусь. В частности, запрет на въезд наложен на министра информации Игоря Луцкого, министра спорта и туризма Сергея Ковальчука и его заместителя, а также главу внутренних войск Николая Карпенкова, главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука, журналиста СТВ Григория Азаренка, главу профсоюзов Михаила Орду и других.

«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных протестов», — поясняет латвийский МИД.

Там напоминают, что в настоящее время въезд в Латвию запрещен для 159 человек в связи с вышеуказанными событиями в Беларуси.

Глава МИД Литвы сообщил, что въезд в страну запрещен 28 причастным к насилию против протестующих и гибели Романа Бондаренко. Об этом Линас Линкявичюс написал в своем Twitter.