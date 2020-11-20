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Олексин хочет купить банк у польского Getin Holding

20.11.2020 20:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцы МТБанка планируют выкупить Идея Банк, который сейчас принадлежит польскому Getin Holding. Информация об этом размещена на сайте польской компании.


Стороны уже подписали соглашение о намерениях о продаже 99,999% акций Идея Банка МТБанку или связанным с ним лицам. Сумма сделки может составить 50 млн белорусских рублей.

Завершение процедуры купли-продажи будет зависеть от получения необходимых одобрений, в том числе со стороны регулирующих органов.

Стороны хотят закрыть сделку до 4 января 2021 года.

О намерении продать белорусский банк Getin Holding, который контролирует гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки, официально объявил в начале июля. Это произошло на фоне сообщений местных СМИ о сложностях у бизнесмена, который в этом году выпал из списка 100 состоятельных людей Польши по версии издания Wprost.

Getin Holding приобрел белорусский Сомбелбанк в 2008 году. Потом переименовал его в Идея Банк. В 2013 году под крыло поляков перешел Белорусский банк малого бизнеса. Позже он был интегрирован в Идея Банк.

МТБанк создан в 1994 году. Сейчас его контролирует Алексей Олексин, которому также принадлежат табачная фабрика, оператор по торговле топливом, девелоперская фирма, ИТ-компания и другие.

 
 
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Стороны уже подписали соглашение о намерениях о продаже 99,999% акций Идея Банка МТБанку или связанным с ним лицам. Сумма сделки может составить 50 млн белорусских...
 
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