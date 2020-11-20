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«Против нас работают мощнейшие спецслужбы мира». Лукашенко рассказал о танках НАТО и центре под Варшавой

21.11.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Против Беларуси хоть и работают мощнейшие спецслужбы мира, но блицкриг им не удался. Об этом заявил Александр Лукашенко, общаясь на «Гомсельмаше» с работниками и журналистами, сообщает пресс-служба.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Два месяца тому назад я говорил, что нас просто хотят накрыть: эти танки, самолеты натовские к границам… Я армию привожу в боевое состояние, половину армии выдвигаю в Гродно, где уже вывесили флаги с балконов. И как только я туда эту армию выдвинул, флаги поснимали мгновенно. Но мы им продемонстрировали, ответили. Сейчас же вы понимаете, что нас просто хотели изувечить. Вы же слышали потом заявления: нам не только нужна Гродненская область, нам нужна вся Беларусь (в Польше заявляли). И еще после этого некоторые наши протестуны ходят с этими знаменами и под команду этих людей, которые там в центрах, телеграм-каналах и прочем, начинают орудовать в нашей стране. Как я должен был поступить? Так я же терпел. Я сдерживал военных, я даже армию не ввел в Минск.

Лукашенко заявил, что «блицкриг» у противников власти не удался и многие это уже оценили, сами призывают навести порядок.

— Знайте, что нас сейчас терзают. Начали с блицкрига, цветочки и прочее, радикализация. Забастовки — не пошли рабочие. А что делать? А как поддержать протестные настроения? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной — это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом? — обратил внимание Лукашенко.

Он заявил, что против страны работают «мощнейшие спецслужбы мира».

— США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди, — рассказал Лукашенко.

Он заявил, что, в первую очередь используя интернет, современные технологии, они «качают всю планету».

— Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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- Как я должен был поступить? Так я же терпел. Я сдерживал военных, я даже армию не ввел в Минск, - рассказал Лукашенко.
 
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