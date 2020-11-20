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Лукашенко рассказал, что не дает РФ выкупить предприятия

21.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он не соглашается на приватизацию Россией промышленных предприятий, чтобы они не стали чьим-то придатком.

© Sputnik / Александр Поготов
Лукашенко: Беларусь никогда не пойдет на приватизацию сельхозземель

В пятницу 20 ноября глава государства посетил завод "Гомсельмаш", сюжет о визите в вечернем эфире показал канал СТВ.

"Даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию. Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы (ОАО "Гомсельмаш" – Sputnik) стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел", – сказал он.

По словам Лукашенко, российская сторона и сейчас предлагает провести приватизацию, но белорусским предприятиям при этом будет отведена второстепенная роль.

Белорусский лидер отметил, что власти республики предлагают действовать другим способом – пусть инвесторы дают деньги, а Беларусь будет поставлять продукцию на любые рынки.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что он против распродажи госпредприятий, которые создавались предыдущими поколениями белорусов, а в республике не будет приватизации в угоду заграничным бизнесменам.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам президента, российская сторона до сих пор предлагает приватизировать большие заводы Беларуси.
 
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