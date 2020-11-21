Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16−22 ноября 2020 года)

Антирекорд по числу сделок с квартирами, снижение цен на жилье, помощь многодетным и проблемы с водой в Новой Боровой. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке жилья.
Цены на жилье
Поданным аналитического центра Realt.by с 9 по 16 ноября падение цен на рынке жилья продолжилось: индекс цен на «вторичке» за последнюю неделю снизился на 0.6% и составил 1339 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 1.5 года. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1.2% и на данный момент составляет 1295 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков — 44 $/м2.
Кроме того, в Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени. По сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи на «вторичке» уменьшилось на 13%. В то же время число желающих продать квартиру в октябре возросло: количество объявлений в базе Realt.by за месяц выросло сразу на 12%. И судя по еженедельной динамике, это далеко не предел. По сравнению с октябрем 2019 года текущий уровень спроса в 2 раза ниже, текущий уровень предложения, напротив, — в 1.5 раза выше.
Тему недвижимости обсудили и на Всемирной неделе предпринимательства, которая проходит в 180 странах по всему миру. Почитать о том, как, по мнению экспертов, кризис повлияет на сферу недвижимости и цены на жилье, можно здесь.
Поддержка многодетных семей
Тема помощи многодетным семьям шла красной нитью на протяжении всей недели. В понедельник Владимир Кухарев поручил оказать помощь многодетным семьям в оформлении кредитов на улучшение жилищных условий. В пятницу об этом заговорил и Александр Лукашенко, отметив, что население – это самая большая проблема Беларуси. Президент сказал: «Рожайте, ради бога». На каждого ребенка (после рождения двоих детей) Лукашенко планирует «находить” по $10 тыс.,а вототпуск по уходу за ребенком планируется сократить.
Одна из самых громких тем недели – отсутствие воды в Новой Боровой. Проблемы у жителей популярного комплекса начались еще в воскресение: во многих домах пропала как горячая, так и холодная вода, вместо чего на въезде в поселок материализовались бело-красно-белые биотуалеты. Жители связали эти новости, предположив, что воду кто-то перекрыл умышленно. В «Минскводоканале» также подозревают «умышленное повреждение» путепровода.
Ко вторнику ситуация только ухудшилась – следом за водой в квартале пропало отопление, не работала школа. Однако на помощь жителям Новой Боровой пришел, кажется, весь Минск: к подъездам свезли десятки бидонов с питьевой водой, предлагали обогреватели, ночлег и душ.
К слову, в пятницу интересные допсоглашения получили и арендаторы ЖК «Магистр». Среди пунктов — запрет на размещение «пропагандистской» информации на окнах и даже в квартирах. Почитать об этом можно здесь.
«Образцовый порядок»
На этой неделе минские власти поставили на контроль территории, которые «подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан». Туда обещают активнее прежнего присылать коммунальников, милицию, дружинников и сотрудников РОЧС. Список таких мест обещают опубликовать в отдельном документе. Впрочем, похожий на него уже появился неофициально в телеграм-каналах. Там упоминаются: сквер на Ангарской, территории рядом с домами № 129−131 на проспекте Дзержинского (тот самый «Мегаполис»), «Минск-Мир», «Маяк Минска», «Площадь перемен», дворы домов на Колесникова, 16−20, придомовая территория на проспекте Победителей, 125−127 (квартал Лебяжий), территории возле здания городской клинической больницы скорой медицинской помощи, возле ПВТ. Есть в списке, например, и фудкорт DВОР.
Новости АЭС
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вновь заработал. Это случилось в четверг 19 ноября. Напомним, 7-го ноября Александр Лукашенко официально открыл БелАЭС. Однако спустя несколько дней атомная электростанция перестала вырабатывать электроэнергию из-за поломок. После проведения работ по замене трансформаторов напряжения и испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований энергоблок включили в сеть.
При этом Минэнерго сообщали, что все поломки и аварии на АЭС идут по плану, а госкорпорация «Росатом» уже обсуждает с белорусскими властями строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора.
Дизайн и ремонт
Тема нового выпуска RE:МОНТ – покраска стен: какие бывают виды краски и какие шаги следует соблюдать в работе. Советы профессионалов и разбор ошибок. Для тех, кто уже закончил отделку и приступил к «начинке» тоже есть новости - «Молодечномебель» начала продавать мебель в рассрочку до 18 месяцев. Это поможет завершить ремонт в срок, если денег не хватает, а кредиты недоступны.
Также, Realt.byпобывал в интересном офисе с настоящим «seaview», гдеможно поиграть в гольф, полюбоваться нью-йоркским рассветом и отдохнуть в секретной комнате. Посмотреть, как выглядит новый офис Realting.com можно здесь.