Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16−22 ноября 2020 года)

Цены на жилье

По данным аналитического центра Realt.by с 9 по 16 ноября падение цен на рынке жилья продолжилось: индекс цен на «вторичке» за последнюю неделю снизился на 0.6% и составил 1339 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 1.5 года. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1.2% и на данный момент составляет 1295 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков — 44 $/м2.

Кроме того, в Минске зафиксирован антирекорд по числу сделок с квартирами для середины осени. По сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи на «вторичке» уменьшилось на 13%. В то же время число желающих продать квартиру в октябре возросло: количество объявлений в базе Realt.by за месяц выросло сразу на 12%. И судя по еженедельной динамике, это далеко не предел. По сравнению с октябрем 2019 года текущий уровень спроса в 2 раза ниже, текущий уровень предложения, напротив, — в 1.5 раза выше.