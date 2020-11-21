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Курс биткоина установил новый рекорд
21.11.2020 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Курс биткоина побил новый рекорд стоимости и достиг отметки в 18,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные портала
© Sputnik / А.Денисов
Котировки криптовалюты выросли на 3,7% в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии, таким образом курс биткоина достиг наивысшего показателя с декабря 2017 года. До исторического максимума — 20 тысяч долларов — биткоин дойдет, если подорожает еще на 7,5%.
Напомним, что рост курса биткоина начался в конце сентября, аналитики связывают это с недостатками действующих платежных систем.
При этом по оценкам ряда экспертов, курс криптовалюты вскоре может опять упасть, если нынешние его держатели будут сдавать биткоины, чтобы получить прибыль. В таком случае максимальное падение курса может достигнуть 12 тысяч долларов за биткоин.
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Если биткоин подорожает еще на 7,5%, его курс достигнет исторического максимума в 20 тысяч долларов.
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