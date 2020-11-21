Опять птичий грипп: Беларусь ограничивает ввоз птицы из пяти стран

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Беларусь приняла решение ограничить ввоз птицы из ряда регионов Германии, а также из России, Нидерландов ,Франции и Дании, соответствующая информация публикована на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Речь идет о таких регионах, как земли Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония в Германии, провинции Гронинген и Гелдерланд в Нидерландах, Республика Татарстан, Ростовская, Самарская, Томская области в России, Корсика во Франции и Центральная Ютландия в Дании.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в этих регионах выявлены случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Ограничения на ввоз в Беларусь птицы из этих регионов начнут действовать с понедельника 23 ноября. Ограничен ввод живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха, пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.

Ранее выданные разрешения на ввоз перечисленных товаров в Беларусь также приостанавливаются. Птицеводческим хозяйствам в Беларуси в профильном ведомстве посоветовали принять дополнительные меры для биологической защиты, чтобы избежать жесткого карантина и ветеринарно-санитарных мероприятий вплоть до уничтожения больной птицы.

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