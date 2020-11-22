Поможет ли Россия с продажами электроэнергии с БелАЭС?

Источник материала: Tut.by

Самым вероятным сценарием продажи излишек белорусской электроэнергии после выхода АЭС в Островце на полную мощность выглядит начало ее поставок в Россию. Такого мнения придерживаются российские профильные эксперты, сообщает « Коммерсантъ ».



Фото: Василий Семашко, TUT.BY

Физически РФ может начать импорт из Беларуси уже сейчас, но перспективы неочевидны: в стране нет особой нужды в дополнительной энергии. Либо Минск может подождать запуска общего энергорынка (ОЭР) стран ЕАЭС, который намечен на 2025 год.

Объединение энергорынков позволит Беларуси самостоятельно продавать электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал). Но не поможет окупить БелАЭС. Себестоимость электроэнергии станции составляет примерно 50 евро за 1 МВт•ч, что почти в четыре раза выше цен на РСВ, отмечает аналитик «СКМ Маркет Предиктор» Виктор Балыбердин. Кроме того, новые объемы из Беларуси будут давить на цены РСВ. По оценкам Балыбердина, в первой ценовой зоне они могут снизиться на 10−50 российских рублей за 1 МВт•ч (минус 1−4% к ценам 2020 года).

Другой возможный сценарий окупаемости БелАЭС — ее выход на российский рынок мощности. Пока неизвестно, будет ли создание ОЭР предполагать единый рынок мощности, которого в Беларуси, например, сейчас вообще нет. Если единый рынок мощности будет создан, то электростанции республики смогут участвовать в конкурентном отборе мощности (КОМ). Минск также может обратиться к Москве с просьбой допустить станцию в КОМ без формирования единого рынка или даже дать ей те же наценки, которые получают новые АЭС в России. Такой сценарий фактически будет означать, что за БелАЭС заплатят не только белорусские, но и российские потребители.

«Вопрос, каким образом участники из разных государств, в одних из которых есть рынок мощности, а в других — нет, должны формировать свои предложение для торговли на ОЭР, остается открытым и будет обсуждаться дополнительно», — отмечает врио блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина. Она считает, что, учитывая уровень развития российского рынка электроэнергии и мощности, самый правильный вариант — присоединение энергосистемы Беларуси к оптовому рынку России. При этом, добавляет Панина, важно провести эффективную подготовительную работу, чтобы «не допустить возможных негативных последствий для российского рынка».

Напомним, Беларусь надеялась продавать электроэнергию с АЭС странам Балтии, Польше и Украине. Однако все они в настоящее время отказываются от такого сотрудничества. Наиболее жесткую позицию заняла Литва, столица которой находится в 50 км от Островца.

При этом стоит отметить, что существуют лазейки по продаже белорусской электроэнергии в Европу через Россию и Украину.

Премьеры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко на переговорах в Минске 3 сентября обсуждали в том числе вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам , что премьеры поручили профильным министерствам проработать вопросы, касающиеся работы электроэнергетических систем двух стран.

В качестве одного из возможных вариантов сотрудничества в сфере торговли электроэнергией эксперты называли систему взаимозачетов — когда Беларусь будет поставлять свою электроэнергию на российский рынок, а «Интер РАО» на этот объем увеличит экспортные поставки на европейский рынок.