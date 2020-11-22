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Минская милиция подтвердила задержание более 200 демонстрантов

22.11.2020 19:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано более 200 человек. В их отношении проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


По данным минской милиции, с 12.00 до 13.00 в различных районах столицы собирались группы граждан, которые планировали в последующем направиться в центр города. Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, группы граждан выходили на проезжую часть в районе Каменная Горка, на ул. Калиновского, ул. Голубева и в других местах, блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части, говорится в пресс-релизе.

Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны, отмечают в ГУВД Мингорисполкома.


За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства.

«Протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

По всему городу собрались сегодня группы и колонны протестующих. Участники протестов требовали отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным минской милиции, с 12.00 до 13.00 в различных районах столицы собирались группы граждан, которые планировали в последующем направиться в центр города.
 
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