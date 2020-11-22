Предложение к новому году от МТС для абонентов тарифных планов «Безлимитище+» и «Супер»

МТС предлагает новым абонентам присоединиться к акции «Новогодние бонусы» на тарифах «Безлимитище+» и «Супер». Специальное предложение включает: сниженную абонентскую плату, безлимит интернета по объему и звонки во все сети страны. Принять участие в новогодней акции можно по 28 февраля 2021 года.

При подключении на «Безлимитище+» стоимость абонплаты для новичков первые 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 12,50 рубля, а с 181 по 270 день — 18,50 рубля. Кроме того, в рамках акции новым абонентам предоставляется безлимит звонков во все сети на 90 дней.

Воспользоваться специальным новогодним предложением могут и новички тарифной линейки «Супер»:

Тариф Супер Супер 10 Супер 25 Супер max 50 Абонплата первые 90 дней, руб./мес. по акции 7,50 13,50 16,50 20,50 Бонус при подключении, первые 3 месяца - Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек) за 0 руб. Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек) за 0 руб.

Подключится к акции «Новогодние бонусы» новые абоненты могут по 28 февраля 2021 года.