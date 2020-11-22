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Предложение к новому году от МТС для абонентов тарифных планов «Безлимитище+» и «Супер»

23.11.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС предлагает новым абонентам присоединиться к акции «Новогодние бонусы» на тарифах «Безлимитище+» и «Супер». Специальное предложение включает: сниженную абонентскую плату, безлимит интернета по объему и звонки во все сети страны. Принять участие в новогодней акции можно по 28 февраля 2021 года.

При подключении на «Безлимитище+» стоимость абонплаты для новичков первые 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 12,50 рубля, а с 181 по 270 день — 18,50 рубля. Кроме того, в рамках акции новым абонентам предоставляется безлимит звонков во все сети на 90 дней.

Воспользоваться специальным новогодним предложением могут и новички тарифной линейки «Супер»:

 

 

                                        Тариф

Супер

          Супер 10

  Супер 25

  Супер max 50

Абонплата первые 90 дней, руб./мес. по акции

  7,50

              13,50

      16,50

        20,50

Бонус при подключении, первые 3 месяца

-

Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек) за 0 руб.

Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек) за 0 руб.

Подключится к акции «Новогодние бонусы» новые абоненты могут по 28 февраля 2021 года.

Подробнее об акции на тарифе «Безлимитище+» смотрите здесь. Ознакомиться с условиями новогоднего предложения для тарифной линейки «Супер» можно здесь.

 
 
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МТС предлагает новым абонентам присоединиться к акции «Новогодние бонусы» на тарифах «Безлимитище+» и «Супер». Специальное предложение включает: сниженную...
 
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