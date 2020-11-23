Макей: Призывы к экономическим санкциям несут опасность для государственности Беларуси

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что призывы к экономическим санкциям, которые звучат от оппонентов власти являются большой опасностью для государственности Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Эти призывы к экономическим санкциям в моем понимании не просто большая глупость — это большая опасность для государственности Беларуси в целом. И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается. Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане. Мне кажется, там существует больше понимания относительно того, стоит ли идти на подобные меры — на введение экономических санкций против Беларуси. Но хочу сказать: если кто-то хочет пожара в этом регионе, то мы, конечно же, найдем, чем ответить инициаторам подобного рода шагов. И вот тогда уже жарко будет и вокруг Беларуси, скажем так, — заявил Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1», стенограмма которого опубликована на сайте МИД .

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что сегодня обсуждаются ответные меры Беларуси на эти шаги.

— Если, надеюсь, что до этого не дойдет, но если кому-то захочется предпринять подобного рода шаги, то у нас есть достаточный набор средств, который позволит нам адекватно отреагировать на возможные экономические рестриктивные меры в отношении Беларуси. Это и целесообразность и перспективы нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной иммиграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее тому подобное. Мы сейчас работаем над документом в таможенный сфере, где имеется тоже ряд чувствительных вопросов. Надо посмотреть на это. Посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, который реализуется здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, и ряд образовательных программ. В целом набор средств и методов достаточно большой, но нам не хотелось бы, еще раз подчеркну, прибегать к этому. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации, — сказал Макей.

Министр напомнил, что на начальном этапе оппозиция и члены Коордсовета говорили о том, что выступают за ужесточение персональных санкций, но ни в коей мере не за экономические санкции.

— До этого говорили, что постараются сделать так, чтобы не было плохо народу, обычному человеку. Сегодня уже про этот народ и обычного человека начинают постепенно забывать, — отметил Макей.

До сих пор в Евросоюзе подчеркивали, что не хотят вводить экономические санкции, чтобы не причинить ущерб рядовым белорусам и народному хозяйству страны. Однако жестокость белорусских властей по отношению к протестующим и гибель Романа Бондаренко побудили ЕС изменить свой подход.

Сейчас обсуждаются точечные санкции против конкретных белорусских компаний, так называемых спонсоров действующего режима. Европейским компаниям и физическим лицам будет запрещено иметь связи с белорусскими фирмами из «черного» списка. С ними нельзя будет ни торговать, ни заключать сделки, ни инвестировать в них.