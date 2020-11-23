В Минске начали строительство еще одного дома для очередников. Цена средняя - $ 663 за квадратный метр с отделкой

Источник материала: realt.by

УКС Фрунзенского района приступил к строительству многоквартирного дома № 5/2 границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (5-я очередь строительства). Квартиры предложены к долевому строительству очередникам, цена «квадрата» - . Проектная декларация опубликована в газете «Звязда».

В Минске началось строительство еще одного дома для очередников (преимущественно многодетных семей). Дом 16-этажный, двухсекционный, серии М 464-М на 127 квартир. Строительство новостройки уже началось, сдать объект планируется в январе 2022 года. Квартиры будут сданы с отделкой:

стены – обои (жилые комнаты, прихожие, коридоры квартир, кухни), акриловая покраска (санузлы);

потолки – акриловая покраска;

полы – керамическая плитка (санузлы); линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове (жилые комнаты, коридоры квартир, кухни, кладовые);

окна – профиль ПВХ, заполнение – стеклопакеты;

двери – межкомнатные деревянные, входные в квартиры стальные.

Квартиры предлагаются к долевому строительству минчанам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из вариантов:

2 однокомнатные квартиры;

62 двухкомнатные квартиры;

63 трехкомнатные квартиры.

Цена квадратного метра общей площади объекта долевого строительства – 1 694,95 руб. (для нормативной площади), 2 050 руб. (для площади, превышающей нормативную). С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться в офисе застройщика.

Напомним, что на прошлой неделе многодетным очередникам предложили также строительство квартир в микрорайонах Лошица , Сухарево и городе-спутнике Смолевичах . Из всех вариантов, самое доступное предложение в Лошице, там квадратный метр для нуждающихся стоит всего $ 478 (для нормируемой площади) и $ 565. (для площади, превышающей нормативную).

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