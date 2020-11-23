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В Минске начали строительство еще одного дома для очередников. Цена средняя - $ 663 за квадратный метр с отделкой
23.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Фрунзенского района приступил к строительству многоквартирного дома № 5/2 границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (5-я очередь строительства). Квартиры предложены к долевому строительству очередникам, цена «квадрата» - . Проектная декларация опубликована в газете «Звязда».
В Минске началось строительство еще одного дома для очередников (преимущественно многодетных семей). Дом 16-этажный, двухсекционный, серии М 464-М на 127 квартир. Строительство новостройки уже началось, сдать объект планируется в январе 2022 года. Квартиры будут сданы с отделкой:
Квартиры предлагаются к долевому строительству минчанам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из вариантов:
Цена квадратного метра общей площади объекта долевого строительства – 1 694,95 руб. (для нормативной площади), 2 050 руб. (для площади, превышающей нормативную). С планировками квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться в офисе застройщика.
Напомним, что на прошлой неделе многодетным очередникам предложили также строительство квартир в микрорайонах
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В Минске начали строительство еще одного дома для очередников. Цена средняя - $ 663 за квадратный метр с отделкой
УКС Фрунзенского района приступил к строительству многоквартирного дома № 5/2 границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (5-я очередь строительства). Квартиры...
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