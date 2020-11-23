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«Коммерсант»: Белорусские фармкомпании пытаются занять в России ниши, не интересные местным игрокам

23.11.2020 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские фармацевтические компании пытаются занять на российском рынке ниши, не интересные локальным игрокам, пишет «Коммерсант». В частности, госпредприятие «Белмедпрепараты» готово поставлять в Россию винкристин — препарат для лечения рака, входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его госзакупки незначительны, а производство стало невыгодным из-за роста цен на импортные субстанции. У белорусского предприятия может получиться компенсировать рост издержек за счет дотаций от своего правительства.

По данным источников издания, белорусские производители уже замещают в России до 20% препаратов, от которых отказались местные компании.

«Белмедпрепараты» направили в Минздрав РФ документы на регистрацию винкристина для реализации препарата в России, следует из госреестра лекарственных средств. предприятие уведомило, что выпускает лекарство на основе субстанции белорусского и китайского производства.

После получения регудостоверения предприятие сможет участвовать в РФ в госзакупках винкристина. Получить комментарии в «Белмедпрепаратах» не удалось.

До конца 2020 года фармпроизводители из ЕАЭС могут подать досье на регистрацию в странах-участницах союза препаратов, прошедших доклинические испытания по национальным правилам, поэтому «Белмедпрепаратам» надо спешить, говорит источник «Коммерсанта» в ЕЭК. По его данным, производители из Беларуси уже замещают до 20% препаратов, от выпуска которых отказываются российские компании.

В России ежегодно направляют на покупку винкристина около 20 млн рублей в год (около 260 тысяч долларов).

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов объясняет высокую себестоимость зависимостью от субстанций из Китая и ростом цен на импортное сырье из-за снижения курса рубля и ужесточения экологического законодательства в Китае.

По данным RNC Pharma, в 2019 году сырье для винкристина обходилось на 51% дороже, чем в 2013 году. Эксперт допускает, что c той же проблемой столкнутся и «Белмедпрепараты». Но в Беларуси власти дотируют фармпроизводителей, что позволит РУП поддержать утвержденные в РФ закупочные цены на препарат, уверен собеседник «Коммерсанта» в ЕЭК.

 
 
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В частности, госпредприятие «Белмедпрепараты» готово поставлять в Россию винкристин - препарат для лечения рака, входящий в перечень жизненно необходимых и...
 
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