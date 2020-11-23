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В Бресте планируют выпускать белорусские посудомоечные машины

23.11.2020 15:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте планируется наладить выпуск первых белорусских посудомоечных машин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.


Концептуальное решение по данному вопросу уже принято. Собрание акционеров СП ОАО «Брестгазоаппарат» одобрило идею расширения территории предприятия для налаживания нового производства.

Первым шагом в данном направлении станет выкуп свободных площадей у ОАО «Брестмаш», на которых впоследствии и будет организован выпуск посудомоечных машин.

 
Теги: Брест
 
 
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Первым шагом в данном направлении станет выкуп свободных площадей у ОАО «Брестмаш», на которых впоследствии и будет организован выпуск посудомоечных машин.
 
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