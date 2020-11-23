В Бресте планируют выпускать белорусские посудомоечные машины

Источник материала: Tut.by

В Бресте планируется наладить выпуск первых белорусских посудомоечных машин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.





Концептуальное решение по данному вопросу уже принято. Собрание акционеров СП ОАО «Брестгазоаппарат» одобрило идею расширения территории предприятия для налаживания нового производства.

Первым шагом в данном направлении станет выкуп свободных площадей у ОАО «Брестмаш», на которых впоследствии и будет организован выпуск посудомоечных машин.