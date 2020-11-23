"Беларуськалий" уволил еще 6 рабочих за участие в стачке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. К настоящему времени с ОАО "Беларуськалий" уволено 55 работников, присоединившихся к стачке, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

На ОАО в очередной раз попросили работников не поддаваться на провокации, поскольку участие в стачке подразумевает реальные прогулы и увольнения.

"55 человек по этой причине уже потеряли работу и социальный пакет", - сказали там.

На прошлой неделе крупнейшее солигорское предприятие сообщило об увольнении 49 работников, отказавшихся от исполнения своих трудовых обязанностей.

Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий" заявил о бессрочной забастовке в знак протеста против решения Минского областного суда, который 11 сентября признал незаконной стачку, объявленную на предприятии 17 августа. Тогда рабочие требовали признать недействительными прошедшие 9 августа президентские выборы. Их действия привели к частичной остановке "Беларуськалия", однако с 19 августа работы были возобновлены. В сентябре возле предприятия прошло несанкционированное массовое мероприятие, были задержаны 22 человека. В знак протеста против происходящего в стране несколько шахтеров отказывались выходить на поверхность после завершения смены.

Читайте также: