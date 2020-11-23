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"Беларуськалий" уволил еще 6 рабочих за участие в стачке
23.11.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. К настоящему времени с ОАО "Беларуськалий" уволено 55 работников, присоединившихся к стачке, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.
© Sputnik Анна Иванова
На ОАО в очередной раз попросили работников не поддаваться на провокации, поскольку участие в стачке подразумевает реальные прогулы и увольнения.
"55 человек по этой причине уже потеряли работу и социальный пакет", - сказали там.
На прошлой неделе крупнейшее солигорское предприятие
Стачечный комитет ОАО "Беларуськалий"
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Ранее крупнейшее солигорское предприятие уволило 49 работников. Причиной назвали прогулы из-за неявки.
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