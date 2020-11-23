|
Беларуси следует уменьшить цены на грузовые ж/д перевозки - Минтранс РФ
23.11.2020 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Российская железная дорога предоставляет белорусским грузоперевозчикам скидку, Беларусь должна предпринять ответное снижение тарифа, считает заметситель министра транспорта РФ Юрий Цветков.
© Photo : Из личного архива Станислава Митраховича
"Железная дорога предоставляет уже 50% скидку для белорусских коллег. Мы бы хотели, чтобы они использовали такой же уровень тарифа, который бы значительно не превышал российский, и чтобы была возможность работать обеим сторонам в равных условиях", - цитирует выступление Цветкова на форуме "Транспортная неделя 2020"
Как ранее отмечал заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило,
Долгосрочные контракты могли бы снизить стоимость
По словам Цветкова, сейчас продолжается работа по перенаправлению нефтепродуктов из Беларуси с прибалтийских на российские порты.
Перевалка грузов в российских портах для белорусских коллег может стать дешевле за счет долгосрочных контрактов, отметил эксперт.
"По территории Белоруссии и России для транспортировки привлекается железная дорога. Также учитывается стоимость перевалки в портах данных видов грузов и стоимость фрахта. …Стоимость портовой перевалки зачастую выше из-за небольшого количества долгосрочных контрактов take-or-pay, которые могли бы снизить эту стоимость. Пока таких контрактов нет", сообщил замминистра.
Нефтепродукты из Беларуси, по мнению эксперта, можно переваливать в портах Усть-Луга и Санкт-Петербурга в объеме порядка шести млн тонн. То же касается и калийных удобрений.
Цветков высказал предложение белорусским коллегам возвести собственный терминал для удобрений. "Они колеблются, у них контракты есть с Прибалтикой. Они должны принять решение. Когда они увидят, что условия оговорены в части железных дорог и всего остального, они поймут, что перевозят, допустим, 1 миллион тонн в год", - заключил представитель Минтранса РФ.
Перенаправление грузов в РФ
© Sputnik / Андрей Александров
В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко
"Говорят, это дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - сказал Лукашенко.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После перерасчета тарифа белорусские и российские грузоперевозчики смогут работать на равных условиях, считают в министерстве.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)