Беларуси следует уменьшить цены на грузовые ж/д перевозки - Минтранс РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Российская железная дорога предоставляет белорусским грузоперевозчикам скидку, Беларусь должна предпринять ответное снижение тарифа, считает заметситель министра транспорта РФ Юрий Цветков.

"Железная дорога предоставляет уже 50% скидку для белорусских коллег. Мы бы хотели, чтобы они использовали такой же уровень тарифа, который бы значительно не превышал российский, и чтобы была возможность работать обеим сторонам в равных условиях", - цитирует выступление Цветкова на форуме "Транспортная неделя 2020" РИА Новости .

Как ранее отмечал заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило, скидка для белорусских грузоперевозчиков будет актуальна до 2025 года.

Долгосрочные контракты могли бы снизить стоимость

По словам Цветкова, сейчас продолжается работа по перенаправлению нефтепродуктов из Беларуси с прибалтийских на российские порты.

Перевалка грузов в российских портах для белорусских коллег может стать дешевле за счет долгосрочных контрактов, отметил эксперт.

"По территории Белоруссии и России для транспортировки привлекается железная дорога. Также учитывается стоимость перевалки в портах данных видов грузов и стоимость фрахта. …Стоимость портовой перевалки зачастую выше из-за небольшого количества долгосрочных контрактов take-or-pay, которые могли бы снизить эту стоимость. Пока таких контрактов нет", сообщил замминистра.

Нефтепродукты из Беларуси, по мнению эксперта, можно переваливать в портах Усть-Луга и Санкт-Петербурга в объеме порядка шести млн тонн. То же касается и калийных удобрений.

Цветков высказал предложение белорусским коллегам возвести собственный терминал для удобрений. "Они колеблются, у них контракты есть с Прибалтикой. Они должны принять решение. Когда они увидят, что условия оговорены в части железных дорог и всего остального, они поймут, что перевозят, допустим, 1 миллион тонн в год", - заключил представитель Минтранса РФ.

В сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о том, что намерен переориентировать все грузы из балтийских портов в российские. Такое заявление белорусский лидер сделал в ответ на санкции ЕС.

"Говорят, это дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - сказал Лукашенко.

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