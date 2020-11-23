Гражданин Беларуси сможет купить украинский БТА Банк

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Гражданину Беларуси разрешили приобрести дочернее предприятие БТА Банка, соответствующее постановление размещено сегодня на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Республики Беларусь - на приобретение акций АО "БТА БАНК" (г. Киев, Украина.), что обеспечивает превышение 50% процентов голосов в высшем органе управления общества", - отмечено в сообщении.

Фамилия гражданина Беларуси, который завладеет более, чем половиной акций финансовой организации, не разглашается.

Белорусы и ранее высказывали свой интерес к банковскому сектору соседней страны. Напомним, что в 2017 году Виктор Прокопеня планировал покупку украинской дочки Сбербанка. А в 2018-м Нацбанк Украины отклонил заявку белорусского Паритетбанка на покупку этого же банка.

Головной офис БТА Банка находится в Казахстане. Международные представительства финансовой организации расположены в России, Великобритании и Китае. В банковскую сеть БТА входят филиалы в Беларуси, Украине, Киргизии, Армении, Грузии и Турции.

На данный момент контрольный пакет акций украинского БТА Банка находится у Казахстана.

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