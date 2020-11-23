Почему важно вовремя менять задний стеклоочиститель

Полноценный задний обзор играет важную роль в обеспечении безопасности движения. Если задний дворник изношен или неисправен, водителю сложно получить полную картину происходящего с тыльной стороны авто, следовательно, контроль дорожной ситуации усложняется. Это касается и парковки, и езды задним ходом, и обычного движения в потоке.

О задних стеклоочистителях владельцы универсалов, хетчбэков или кроссоверов вспоминают, как правило, зимой. Конструкция этих авто такова, что заднее стекло при плохих погодных условиях быстро покрывается толстым слоем грязи. Почему важно поддерживать его в чистоте?

Чтобы вовремя заметить препятствие и избежать столкновения при езде задним ходом. Если задний обзор ограничен, водитель ориентируется только по боковым зеркалам. Но их недостаточно, чтобы вовремя заметить, например, внезапно появившегося пешехода во время парковки.

Чтобы правильно оценивать дорожную ситуацию во время движения по трассе или городской улице. Прежде чем совершить какой-либо маневр или резкое торможение, обязательно нужно смотреть, что происходит сзади. С хорошим задним обзором легче, например, увидеть догоняющий автомобиль и оценить вероятность столкновения.

Как выбрать и заменить задний дворник?

По конструкции задние стеклоочистители бывают каркасными и бескаркасными. Щетки для стеклоочистителя заднего вида с металлическим каркасом как самые распространенные есть в ассортименте всех без исключения брендов. А вот более специфические бескаркасные и пластиковые выпускаются заметно реже. Для владельцев авто с дворниками такого типа — это, скорее, хорошая новость: щетки от безымянных производителей быстро сходят с дистанции, а гонку за потребителя продолжают уважаемые производители. Например, Bosch выпускает более 100 наименований дворников специально для задних стекол — в том числе знаменитые Aerotwin. Инновационная технология Power Protection Plus, которая используется в их производстве, обеспечивает оптимальную твердость/мягкость, устойчивость к стиранию, воздействию озона и ультрафиолета.

Bosch разрабатывает не только щетки стеклоочистителя, но и всю систему очистки стекла в комплексе. Постоянное сотрудничество с автопроизводителями позволяет инженерам компании быть на острие технологического прогресса в этой сфере и создавать продукт, который точно соответствует всем требованиям.

Стеклоочистители Bosch для заднего стекла изготавливаются под конкретную марку авто. Это является большим плюсом, поскольку, приобретая такой аксессуар, можно быть уверенным в том, что он точно подойдет для конкретного автомобиля. А это позволит получить качественную очистку заднего стекла и, как следствие, лучшую видимость и хороший задний обзор.

Благодаря предварительно установленному адаптеру монтаж стеклоочистителей Bosch на автомобиле осуществляется быстро и легко.

Существует три способа успешного монтажа, которые способствуют отличному результату работы стеклоочистителей:

Соблюдать инструкции по монтажу, опубликованные на обороте каждой упаковки стеклоочистителя.

С помощью смартфона отсканировать QR-код на обратной стороне упаковки стеклоочистителя и соблюдать видеоинструкций по монтажу.

Или выполнить интуитивный монтаж: просто установить стеклоочиститель и защелкнуть – монтаж готов.

Менять задний стеклоочиститель следует не реже, чем раз в 3 года. Однако ориентироваться лучше на качество очистки – если щетка оставляет полосы, разводы и неочищенные участки на стекле, лучше заменить ее на новую.