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Блогеру Николаю Дедку предъявили обвинение по популярной статье 342 Уголовного кодекса
23.11.2020 19:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администратору телеграм-канала «Мiкоlа» Николаю Дедку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Сам блогер не признает себя виновным.
Николай Дедок, блогер анархических взглядов, находится в карантинной камере СИЗО № 1, рассказал его отец. После его задержания МВД
— Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля. Я сейчас нахожусь на самоизоляции, так что пойду на следующей неделе, — сообщил Александр Дедок, отец Николая.
Близкие блогера считают, что во время или после задержания он был избит, поэтому направили в Следственный комитет письмо с просьбой о возбуждении уголовного дела об избиении.
Ранее адвокат ходатайствовала о проведении медицинского освидетельствования и назначении судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений в отношении своего подзащитного, что также подтверждает подозрения близких и адвоката о том, что по отношению к Николаю Дедку могли применять физическую силу.
Блогера и общественно-политического деятеля анархических взглядов
Недавно по ст. 342 УК
Ранее мы
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Николай Дедок не признает себя виновным
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