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Правозащитники признали политзаключенными пятерых студентов и преподавателя БГУИР

23.11.2020 19:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором признали политзаключенными шестерых находящихся под стражей активистов студенческого движения, в числе которых преподаватель БГУИР. Текст заявления обнародовал лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: TUT.BY

Речь идет о задержанных 12 ноября членах белорусской студенческой организации «Задзіночанне беларускіх студэнтаў», которая появилась еще в конце 1980-х годов. Молодежные активисты стали фигурантами уголовного дела по статье 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси и направлены в СИЗО КГБ, а в офисе организации прошли обыски.

Как сообщается, 23 ноября стало известно о предъявлении обвинений шестерым задержанным: Глебу Фицнеру, Илье Трахтенбергу, Марии Каленик, Виктории Гранковской, Анастасии Булыбенко и преподавательнице БГУИР Ольге Филатченковой. Всех их решено было оставить под стражей.

Правозащитники заявили о том, что рассматривают шестерых активистов студенческого движения в качестве политзаключенных, потребовали их незамедлительного освобождения и прекращения их уголовного преследования. Они также призвали положить конец политическим репрессиям в Беларуси.

Совместное заявление инициировали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», правозащитная организация «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, а также Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».

Таким образом в Беларуси уже 132 политических заключенных.

 
 
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Шестерых задержанных активистов признали политзаключенными
 
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