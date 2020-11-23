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Хренин: Белорусско-российские военные учения «Запад-2021» будут более масштабными
24.11.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут в нашей стране сразу на пяти полигонах. Об этом
В следующем году учения будет принимать Беларусь и им будет предшествовать «огромный комплекс мероприятий подготовительных», рассказал Хренин.
— Масштаб будет больше, чем в этом году. Это будет происходить на пяти полигонах, которые есть в Беларуси.
Министр также сообщил, что в следующем году Беларусь собирается закупить у России самолеты и вертолеты.
— Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем еще четыре закупить. Мы планируем в следующем году, и подписан уже контракт с Российской Федерацией, закупить четыре вертолета Ми-35.
Хренин рассказал, что уже составлен план развития Вооруженных Сил Беларуси на 2021−2025 годы, который прошел согласование. В нем сохраняется основное направление — модернизация и закупка нового вооружения.
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В следующем году учения будет принимать Беларусь и им будет предшествовать «огромный комплекс мероприятий подготовительных», рассказал Хренин.
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