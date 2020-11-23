Хренин: Белорусско-российские военные учения «Запад-2021» будут более масштабными

Источник материала: Tut.by

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут в нашей стране сразу на пяти полигонах. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил министр обороны Виктор Хренин.



Кадр из видео «ВоенТВ Беларуси» / YouTube

В следующем году учения будет принимать Беларусь и им будет предшествовать «огромный комплекс мероприятий подготовительных», рассказал Хренин.

— Масштаб будет больше, чем в этом году. Это будет происходить на пяти полигонах, которые есть в Беларуси.

Министр также сообщил, что в следующем году Беларусь собирается закупить у России самолеты и вертолеты.

— Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем еще четыре закупить. Мы планируем в следующем году, и подписан уже контракт с Российской Федерацией, закупить четыре вертолета Ми-35.

Хренин рассказал, что уже составлен план развития Вооруженных Сил Беларуси на 2021−2025 годы, который прошел согласование. В нем сохраняется основное направление — модернизация и закупка нового вооружения.