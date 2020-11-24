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Как белорусский бизнес смотрит на перспективы релокации в ближайшее время?

24.11.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. В сентябре-октябре текущего года состоялся опрос финансовых директоров крупнейших компаний Беларуси, в рамках которого респондентам предлагалось оценить риски, оказывающие наибольшее влияние на бизнес, сообщили в пресс-службе компании Делойт.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Результаты опроса показали, что, по мнению финансовых директоров, наибольшее влияние на бизнес оказывают снижение экономической активности (57%), колебания курса валют (49%), сокращение спроса (38%), усиление государственного регулирования предпринимательской деятельности (38%) и геополитический риск (35%).

Кому нужны белорусы

Ранее власти Литвы, Латвии, Польши и Украины объявили о своей заинтересованности в релокации белорусского бизнеса под свою юрисдикцию. В первую очередь это касалось высокотехнологичных компаний.

Официальный Киев даже принял необходимый законопроект, что вызвало негативную реакцию со стороны белорусских властей. Балтийские страны в данное время констатируют наличие бюрократических сложностей для решения данного вопроса в короткие сроки.

IT-переход

Аналитики компании также опросили респондентов о том, рассматривает ли их компания какой-либо из вариантов релокации в ближайшие 12 месяцев.

"29 респондентов (74% опрошенных) не рассматривают релокацию для бизнеса. Восемь респондентов рассматривают один или два предложенных варианта релокации", - рассказали в Делойт.

© Sputnik
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Вариант временной релокации части сотрудников за рубеж рассматривают 13% компаний и еще 13% рассматривают вариант частичного переноса бизнеса.

При этом эксперты компании отмечают, что вариант частичного переноса бизнеса или временной релокации сотрудников рассматривают все финансовые директоры компаний, который работают в сфере информации и связи.

Математика релокейта

Forbes ранее говорил с тремя бизнесменами, которые решились на переезд из Беларуси. Выяснилось, что не все предложенные соседями условия подходят для тех, кто умеет считать выгоду.

Обозначили, что приветствуют белорусский IT-бизнес, Киев, Рига, Вильнюс и Варшава. Варианты Литвы и Латвии отпали сразу – языковой вопрос, стоимость жизни, доступность услуг.

Польша

Плюсы: страна с понятным будущим, часть Евросоюза, можно будет свободно ездить по Европе.

Минусы: проблемы с получением визы и разрешения на въезд, так как консульства практически не работают.

© Sputnik / Оксана Дзадан
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Украина

Плюсы: отсутствие языкового барьера и серьезных культурных различий, близкий часовой пояс с Минском, налоговая нагрузка на бизнес теперь ниже почти в два раза.

Минусы: есть политические риски. Сначала не требовалось никаких документов, но уже в сентябре понадобилось приглашение от компаний-резидентов Украины. Операционные расходы на ведение IT-бизнеса в Украине выше, чем в Беларуси (например, аренда в бизнес-центрах класса А - на 30-50%).

Итого

Полный релокейт невыгоден - финансово очень дорого перевозить всю команду. К тому же собеседники Forbes верят в нормализацию ситуации в Беларуси.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Компании, работающие в Беларуси в области информации и связи, прошедшие опрос, рассматривают частичного или полного переноса бизнеса за границу.
 
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