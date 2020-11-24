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Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире
24.11.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Где улучшила и где ухудшила Беларусь свои позиции на мировом рынке растениеводческой продукции за последние двадцать пять лет. Разбираемся.
На основании
В первую группу вошли продукты с положительной для Беларуси динамикой на мировом рынке.
Несмотря на уменьшение объемов производства, выросло значение Беларуси в производстве льноволокна. С объемом производства 39,5 тыс. тонн она — третья в мире после Франции и Бельгии. На пять позиций вверх наша страна переместилась по сбору тритикале (1014,6 тыс. тонн). Впечатляет рост по рапсу (456,2 тыс. тонн).
На самом деле наиболее заметный рост по производству в этот период у Беларуси был по пшенице — с 230,3 тыс. тонн в 1994 году до 1,8 млн тонн в 2018-м. Намного (по сравнению с серединой 1990-х) увеличились также валовый сбор кукурузы и производство сахарной свеклы. Но по этим видам сельскохозяйственной продукции Беларусь не входит в число 20 ведущих мировых производителей, поэтому они оказались за рамками таблицы.
По данным FAO
Во вторую таблицу включены продукты, по которым Беларусь, наоборот, потеряла на мировом рынке.
Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля — в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.
По данным FAO
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Где улучшила и где ухудшила Беларусь свои позиции на мировом рынке растениеводческой продукции за последние двадцать пять лет. Разбираемся.
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