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Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире

24.11.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Где улучшила и где ухудшила Беларусь свои позиции на мировом рынке растениеводческой продукции за последние двадцать пять лет. Разбираемся.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На основании данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мы выделили две группы сельскохозяйственных продуктов, по производству которых Беларусь входит в топ-20 крупнейших стран мира. И изучили, как изменилось ее место в мировом производстве за период 1994—2018 годов.

В первую группу вошли продукты с положительной для Беларуси динамикой на мировом рынке.

Несмотря на уменьшение объемов производства, выросло значение Беларуси в производстве льноволокна. С объемом производства 39,5 тыс. тонн она — третья в мире после Франции и Бельгии. На пять позиций вверх наша страна переместилась по сбору тритикале (1014,6 тыс. тонн). Впечатляет рост по рапсу (456,2 тыс. тонн).

На самом деле наиболее заметный рост по производству в этот период у Беларуси был по пшенице — с 230,3 тыс. тонн в 1994 году до 1,8 млн тонн в 2018-м. Намного (по сравнению с серединой 1990-х) увеличились также валовый сбор кукурузы и производство сахарной свеклы. Но по этим видам сельскохозяйственной продукции Беларусь не входит в число 20 ведущих мировых производителей, поэтому они оказались за рамками таблицы.

Вид сельскохозяйственной продукции

Место на мировом рынке в 2018 году и объем производства
в тыс. тонн

Место на мировом рынке в 1994 году и объем производства
в тоннах

Льняное волокно и пакля

3 (39, 5)

5 (48,7)

Тритикале

4 (1 014,6)

9 (654,0)

Рапс

18 (456,2)

вне рейтинга

Яблоки

19 (700,2)

вне рейтинга

Фасоль сухая

20 (240,2)

вне рейтинга

Огурцы и корнишоны

20 (226,4)

вне рейтинга (124,0)

По данным FAO

Во вторую таблицу включены продукты, по которым Беларусь, наоборот, потеряла на мировом рынке.

Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля — в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.

Вид сельскохозяйственной продукции

Место на мировом рынке в 1994 году и объем производства в тыс. тонн

Место на мировом рынке в 2018 году и объем производства в тоннах

Рожь

4 (1 863,7)

5 (502,5)

Клюква

5 (1,0)

10 (0, 214)

Картофель

8 (8 241,0)

11 (5 865,1)

Овес

12 (759,0)

вне рейтинга (341,5)

Ячмень

15 (3 013,3)

вне рейтинга (944,3)

Горох сухой

16 (104,0)

вне рейтинга

Капуста

18 (422,0)

вне рейтинга (360,2)

По данным FAO

 
 
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Где улучшила и где ухудшила Беларусь свои позиции на мировом рынке растениеводческой продукции за последние двадцать пять лет. Разбираемся.
 
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