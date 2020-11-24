Беларусь выбыла из первой десятки производителей картофеля в мире

Источник материала: Tut.by

Где улучшила и где ухудшила Беларусь свои позиции на мировом рынке растениеводческой продукции за последние двадцать пять лет. Разбираемся.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

На основании данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мы выделили две группы сельскохозяйственных продуктов, по производству которых Беларусь входит в топ-20 крупнейших стран мира. И изучили, как изменилось ее место в мировом производстве за период 1994—2018 годов.

В первую группу вошли продукты с положительной для Беларуси динамикой на мировом рынке.

Несмотря на уменьшение объемов производства, выросло значение Беларуси в производстве льноволокна. С объемом производства 39,5 тыс. тонн она — третья в мире после Франции и Бельгии. На пять позиций вверх наша страна переместилась по сбору тритикале (1014,6 тыс. тонн). Впечатляет рост по рапсу (456,2 тыс. тонн).

На самом деле наиболее заметный рост по производству в этот период у Беларуси был по пшенице — с 230,3 тыс. тонн в 1994 году до 1,8 млн тонн в 2018-м. Намного (по сравнению с серединой 1990-х) увеличились также валовый сбор кукурузы и производство сахарной свеклы. Но по этим видам сельскохозяйственной продукции Беларусь не входит в число 20 ведущих мировых производителей, поэтому они оказались за рамками таблицы.

Вид сельскохозяйственной продукции Место на мировом рынке в 2018 году и объем производства

в тыс. тонн Место на мировом рынке в 1994 году и объем производства

в тоннах Льняное волокно и пакля 3 (39, 5) 5 (48,7) Тритикале 4 (1 014,6) 9 (654,0) Рапс 18 (456,2) вне рейтинга Яблоки 19 (700,2) вне рейтинга Фасоль сухая 20 (240,2) вне рейтинга Огурцы и корнишоны 20 (226,4) вне рейтинга (124,0)

По данным FAO

Во вторую таблицу включены продукты, по которым Беларусь, наоборот, потеряла на мировом рынке.

Производство ржи уменьшилось почти в два раза, и это стоило одной строчки в мировом рейтинге. Продолжает уменьшаться сбор картофеля — в 2018 году Беларусь оказалась уже вне первой десятки производителей. По овсу, ячменю, гороху и капусте наша страна выбыла из первой двадцатки крупнейших производителей.

Вид сельскохозяйственной продукции Место на мировом рынке в 1994 году и объем производства в тыс. тонн Место на мировом рынке в 2018 году и объем производства в тоннах Рожь 4 (1 863,7) 5 (502,5) Клюква 5 (1,0) 10 (0, 214) Картофель 8 (8 241,0) 11 (5 865,1) Овес 12 (759,0) вне рейтинга (341,5) Ячмень 15 (3 013,3) вне рейтинга (944,3) Горох сухой 16 (104,0) вне рейтинга Капуста 18 (422,0) вне рейтинга (360,2)

По данным FAO