Что происходит в Беларуси 24 ноября

Источник материала: Tut.by

Сегодня 108-й день протестов. Ночью забастовавшего рабочего «Беларуськалия» Александра Клезовича вывезла с территории шахты машина скорой помощи. Утром Александр Лукашенко принял верительные грамоты от новых послов иностранных государств. В течение дня ожидаются суды над демонстрантами, которых задержали в выходные. Тем временем журналисты TUT.BY Катерина Борисевич и Александра Квиткевич продолжают оставаться за решеткой.