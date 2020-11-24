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Что происходит в Беларуси 24 ноября

24.11.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня 108-й день протестов. Ночью забастовавшего рабочего «Беларуськалия» Александра Клезовича вывезла с территории шахты машина скорой помощи. Утром Александр Лукашенко принял верительные грамоты от новых послов иностранных государств. В течение дня ожидаются суды над демонстрантами, которых задержали в выходные. Тем временем журналисты TUT.BY Катерина Борисевич и Александра Квиткевич продолжают оставаться за решеткой.

 
 
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Сегодня 108-й день протестов. Ночью забастовавшего рабочего «Беларуськалия» Александра Клезовича вывезла с территории шахты машина скорой помощи. Утром Александр...
 
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