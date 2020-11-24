|
Что происходит в Беларуси 24 ноября
24.11.2020 11:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня 108-й день протестов. Ночью забастовавшего рабочего «Беларуськалия» Александра Клезовича вывезла с территории шахты машина скорой помощи. Утром Александр Лукашенко принял верительные грамоты от новых послов иностранных государств. В течение дня ожидаются суды над демонстрантами, которых задержали в выходные. Тем временем журналисты TUT.BY Катерина Борисевич и Александра Квиткевич продолжают оставаться за решеткой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня 108-й день протестов. Ночью забастовавшего рабочего «Беларуськалия» Александра Клезовича вывезла с территории шахты машина скорой помощи. Утром Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)