Лукашенко: Белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко высказался о белорусах и ситуации в стране. 24 ноября он принял верительные грамоты послов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Послы прибывают во Дворец независимости. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

— Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно — белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность, — заявил он.

По его словам, только народ вправе решать, как будет развиваться страна: «Неоднократно заявлял и еще раз повторю, что только наш народ вправе решать, как будет развиваться в будущем белорусское государство».

— С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия.

Верительные грамоты сегодня вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, Мальтийского ордена.