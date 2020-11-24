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Лукашенко рассказал о дальнейшей судьбе Белгазпромбанка

24.11.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Белорусские власти не собираются ликвидировать Белгазпромбанк, заверил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время встречи с руководителем временной администрации банка Надеждой Ермаковой.

Белорусский лидер начал встречу со слов благодарности в адрес Ермаковой, которая дала свое согласие на то, чтобы возглавить временную администрацию банка, что произвело стабилизирующий эффект.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству", - заверил Лукашенко, его слова цитирует Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

С Путиным обсуждали эту тему

Глава государства отметил хорошие результаты работы банка с российским капиталом, что констатируют и контролирующие органы в республике.

"Банк даже получил за это время сверхплановую прибыль. Это хороший сигнал, хотя вопросы бизнеса еще остро стоят, бизнес не полностью восстановлен", - считает президент.

Лукашенко уверен, что это никак не связано с внутренней политикой в Беларуси, а только с тем, какую политику проводят наши партнеры. По его словам, к середине следующего месяца должны истечь полномочия временной администрации и, возможно, все вопросы удастся решить, потому что должно быть сформировано и руководство Белгазпромбанка.

"Поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил, что банк должен работать. Зачем его уничтожать?" – задал белорусский лидер риторический вопрос.

После чего добавил, что белорусские власти предложили российским акционерам и другим заинтересованным сторонам совместно работать в Белгазпромбанке.

"Не хотят работать - не надо. Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема", - уверен Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Дело Белгазпромбанка"

В начале июня финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем.

Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

В результате действий белорусских властей в банке на 30% сократились средства клиентов, а ситуацию с вкладами удалось стабилизировать только в августе текущего года.

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Теги: Минск
 
 
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