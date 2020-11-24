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Минский депутат предлагает коллегам дать оценку насилию после выборов. Вот его письмо

24.11.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат Мингорсовета Павел Бочарников отправил обращение на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова с просьбой включить в повестку дня следующей сессии вопросы, связанные с проходящими после выборов акциями протеста. Депутат просит рассмотреть вопросы освобождения политзаключенных, расследования насилия, а также возможности собираться на массовые мероприятия по заявительному принципу.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Бизнесмен Павел Бочарников является депутатом от Слободского округа в Малиновке. После выборов он выступил против насилия в отношении участников акций протеста, а также объединил усилия с депутатом Мингорсовета Ольгой Тесаковой.

А вчера Бочарников отправил обращение на имя председателя Мингорсовета Андрея Бугрова. В нем он пишет, что «с 9 августа наш город стал ареной грубых нарушений и попраний прав граждан, жестокого подавления мирных акций протеста».

— Органы власти и управления самоустранились от выполнения своей основной функции представления и защиты интересов народа. (…) Власть для сохранения интересов меньшинства пытается манипулировать общественным сознанием, грубо подменяя понятия и фальсифицируя факты. (…) Промедление избранников народа в четком выражении и определении гражданской позиции, основанной на запросе избирателей, ведет как к дискредитации депутатов, так и всего конституционного института народовластия.

«От имени и по поручению жителей Минска» Бочарников просит включить на рассмотрение ближайшей сессии Мингорсовета следующее:

  1. Потребовать и принять комплекс мер и действий по освобождению всех заключенных и задержанных по основаниям, связанным с протестными акциями и выражением гражданской позиции;
  2. Дать принципиальную оценку ничем не спровоцированному и необоснованному насилию, происходящему в Минске с 9 августа, применению спецсредств, специальной и боевой техники, добиться прекращения антигуманных действий;
  3. Создать комиссию по выявлению причин и оснований возникновения протестных акций с июля 2020 года и их силового подавления;
  4. Дать оценку органам следствия при разрешении обращений граждан по фактам убийств, покушениям на убийство, избиениям во время задержаний, при сопровождении и пребывании в РУВД и ЦИП. Добиться полного и объективного расследования этих дел, неукоснительного, беспрепятственного обеспечения правовой помощи гражданам по данной категории дел;
  5. Отменить решение Мингорсовета от 18.11.2020 года «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий»;
  6. Предоставить жителям Минска возможность проводить массовые мероприятия в родном городе по заявительному принципу.



«Рассмотрение обращения провести гласно и открыто. О дате рассмотрения прошу уведомить письменно», — пишет депутат.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Мингорсовета просит включить в повестку дня следующей сессии вопросы, связанные с событиями после выборов.
 
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