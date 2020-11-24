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Депутаты Европарламента на дебатах обсудят смерть Романа Бондаренко
24.11.2020 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейские депутаты в четверг планируют принять резолюцию, касающуюся нарушения прав человека Беларуси. Об этом
Беларусь будут обсуждать 26 ноября в Европейском парламенте на дебатах, посвященным случаям нарушения демократии и верховенства права. Как сообщается на сайте Европарламента, тема дебатов: «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко». По результатам обсуждения европейские парламентарии планируют принять соответствующую резолюцию.
Также парламентарии намерены обсудить ухудшение ситуации с правами человека в Алжире и ситуацию в Эфиопии.
Напомним, 31-летний Роман Бондаренко был
19 ноября Генпрокуратура
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Заседание, на котором будут обсуждаться нарушения прав человека в Беларуси, запланировано на 26 ноября. По его результатам парламентарии планируют принять...
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