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Насколько сократился капитал Белгазпромбанка под временным руководством?
24.11.2020 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Состав правления Белгазпромбанка сформируется в следующем месяце, заявила во вторник руководитель временной администрации банка Надежда Ермакова после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Надеемся, что в скором будущем, в декабре, закончится период работы временной администрации, сформируется правление банка. В этом плане идет работа. Собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка", - цитирует главу временной администрации
© Sputnik / Виктор Толочко
По ее словам, в Белгазпромбанке подходит к концу период работы временной администрации, и за это время клиенты банка уже, возможно, забыли о тех потрясения, которые произошли с ним.
Ермакова заверила, что в банке ситуация с оттоком вкладов стоит не хуже, чем в целом по финучреждениям в республике. При этом она уверена, что отток средств не связан с тем, что в банке ввели временную администрацию.
"Единственное, банк сократил объемы - где-то на 1 миллиард рублей (почти 390 миллионов долларов – Sputnik) уменьшились активы. Это связано с тем, что сократились источники финансирования и кредитования", - признала руководитель временной администрации.
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