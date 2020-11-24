Насколько сократился капитал Белгазпромбанка под временным руководством?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Состав правления Белгазпромбанка сформируется в следующем месяце, заявила во вторник руководитель временной администрации банка Надежда Ермакова после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Надеемся, что в скором будущем, в декабре, закончится период работы временной администрации, сформируется правление банка. В этом плане идет работа. Собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка", - цитирует главу временной администрации БелТА .

По ее словам, в Белгазпромбанке подходит к концу период работы временной администрации, и за это время клиенты банка уже, возможно, забыли о тех потрясения, которые произошли с ним.

Ермакова заверила, что в банке ситуация с оттоком вкладов стоит не хуже, чем в целом по финучреждениям в республике. При этом она уверена, что отток средств не связан с тем, что в банке ввели временную администрацию.

"Единственное, банк сократил объемы - где-то на 1 миллиард рублей (почти 390 миллионов долларов – Sputnik) уменьшились активы. Это связано с тем, что сократились источники финансирования и кредитования", - признала руководитель временной администрации.

"Дело Белгазпромбанка"

В начале июня финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем.

Нацбанк Беларуси ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

В результате действий белорусских властей в банке на 30% сократились средства клиентов, а ситуацию с вкладами удалось стабилизировать только в августе текущего года.

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