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Лукашенко анонсировал закон «о недопустимости героизации нацизма». Ранее фашистским он назвал БЧБ-флаг

24.11.2020 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты посла Израиля, сообщает пресс-служба.


Фото: president.gov.by

— Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее итогов (итогов Второй мировой войны. — Прим. ред.) и героизации нацизма (кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси). Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества, — заявил Лукашенко послу Израиля.

Ранее, напомним, Лукашенко назвал бело-красно-белый флаг фашистской символикой и заявил, что не намерен терпеть ее в Минске.

— Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать, — заявил он общаясь с работниками «Гомсельмаша».

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Теги: Минск
 
 
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Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая верительные грамоты посла Израиля, сообщает пресс-служба.
 
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