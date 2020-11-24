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От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

24.11.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На конфискате можно купить не только разбитый телефон, автомобиль с перебитым vinили изъятую у обанкротившегося колхоза прицеп для мотоблока кустарного производства (есть и такая позиция в каталоге), но и вполне себе неплохие земельные участки за небольшие деньги. Сделали для вас подборку участков, которые разыграют на аукционе Торгового дома «Восточный» в ближайший месяц.

От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

Молодеченский р-н, СТ «Ветеран-7»

За 5500 рублей на аукцион выставлен участок в Молодеченском районе, Олехновичском сельсовете, садовом товариществе «Ветеран-7». Участок номер 68. Сайт Торгового дома «Восточный» почему-то сообщает, что площадь участка составляет 0 Га. Земельный участок имеет кадастровый номер 623883000043000051.

Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 550 рублей.

От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

Логойский р-н, д. Родевичи

За 4795 продается участок в Логойском районе, Гайненском сельсовете, деревне Родевичи. Участок под номером 3. Земельный участок с кадастровым номером 623280810601000027 площадью 0,2431 Га предназначен для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 479 рублей.

От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

Логойский р-н, д. Родевичи

В этой же деревне продается еще один земельный участок под номером 4. Земельный участок с кадастровым номером 623280810601000030, площадью 0,2394 Га, и, как и прошлый, предназначен для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Аукцион пройдет 10.12.2020. Сумма задатка для участия 473 рубля.

От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

Пуховичский р-н, СТ «Родничок-Птичь»

Всего лишь за 1512 рублей (считай средняя зарплата по подсчетам Белстата) можно купить участок по адресу Минская обл., Пуховичский район, Новопольский сельсовет, садоводческое товарищество «Родничок-Птичь». Участок номер 7. Земельный участок с кадастровым номером 624484000005000096 площадью 0,0595 га. Целевое назначение: земельный участок для коллективного садоводства.

Аукцион назначен на 10.12.2020. Сумма задатка 151 рубль.

От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

Дзержинский р-н, СТ «РАКЕТА»

За 3017 рублей на аукцион выставлен земельный участок в Дзержинском районе, Станьковском сельсовете, садовом товариществе «РАКЕТА». Участок имеет номер 35. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000092 площадью 0,0976 га имеет целевое назначение: земельный участок для коллективного садоводства.

Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка для участия 301 рублей.

От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

Дзержинский р-н, СТ «РАКЕТА»

Еще один участок садовом товариществе «Ракета» под номером 33, можно купить за 3 061 рубль. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000093 площадью 0,0987 га. Целевое назначение, как и у предыдущего, - земельный участок для коллективного садоводства.

Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 306 рублей.

От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

 
Теги: Минск
 
 
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На конфискате можно купить не только разбитый телефон, автомобиль с перебитым vin или изъятую у обанкротившегося колхоза прицеп для мотоблока кустарного...
 
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