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От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате
24.11.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На конфискате можно купить не только разбитый телефон, автомобиль с перебитым vinили изъятую у обанкротившегося колхоза прицеп для мотоблока кустарного производства (есть и такая позиция в каталоге), но и вполне себе неплохие земельные участки за небольшие деньги. Сделали для вас подборку участков, которые разыграют на
Молодеченский р-н, СТ «Ветеран-7»
За 5500 рублей на аукцион
Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 550 рублей.
Логойский р-н, д. Родевичи
За 4795
Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 479 рублей.
Логойский р-н, д. Родевичи
В этой же деревне
Аукцион пройдет 10.12.2020. Сумма задатка для участия 473 рубля.
Пуховичский р-н, СТ «Родничок-Птичь»
Всего лишь за 1512 рублей (считай средняя зарплата по подсчетам Белстата) можно
Аукцион назначен на 10.12.2020. Сумма задатка 151 рубль.
Дзержинский р-н, СТ «РАКЕТА»
За 3017 рублей на аукцион
Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка для участия 301 рублей.
Дзержинский р-н, СТ «РАКЕТА»
Еще один участок садовом товариществе «Ракета» под номером 33, можно
Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 306 рублей.
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На конфискате можно купить не только разбитый телефон, автомобиль с перебитым vin или изъятую у обанкротившегося колхоза прицеп для мотоблока кустарного...
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