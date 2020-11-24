От 1500 до 5500 рублей. Подборка земельных участков, которые можно купить на конфискате

Источник материала: realt.by

На конфискате можно купить не только разбитый телефон, автомобиль с перебитым vinили изъятую у обанкротившегося колхоза прицеп для мотоблока кустарного производства (есть и такая позиция в каталоге), но и вполне себе неплохие земельные участки за небольшие деньги. Сделали для вас подборку участков, которые разыграют на аукционе Торгового дома «Восточный» в ближайший месяц.

Молодеченский р-н, СТ «Ветеран-7» За 5500 рублей на аукцион выставлен участок в Молодеченском районе, Олехновичском сельсовете, садовом товариществе «Ветеран-7». Участок номер 68. Сайт Торгового дома «Восточный» почему-то сообщает, что площадь участка составляет 0 Га. Земельный участок имеет кадастровый номер 623883000043000051. Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 550 рублей.









Логойский р-н, д. Родевичи За 4795 продается участок в Логойском районе, Гайненском сельсовете, деревне Родевичи. Участок под номером 3. Земельный участок с кадастровым номером 623280810601000027 площадью 0,2431 Га предназначен для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 479 рублей.







Логойский р-н, д. Родевичи В этой же деревне продается еще один земельный участок под номером 4. Земельный участок с кадастровым номером 623280810601000030, площадью 0,2394 Га, и, как и прошлый, предназначен для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Аукцион пройдет 10.12.2020. Сумма задатка для участия 473 рубля.







Пуховичский р-н, СТ «Родничок-Птичь» Всего лишь за 1512 рублей (считай средняя зарплата по подсчетам Белстата) можно купить участок по адресу Минская обл., Пуховичский район, Новопольский сельсовет, садоводческое товарищество «Родничок-Птичь». Участок номер 7. Земельный участок с кадастровым номером 624484000005000096 площадью 0,0595 га. Целевое назначение: земельный участок для коллективного садоводства. Аукцион назначен на 10.12.2020. Сумма задатка 151 рубль.









Дзержинский р-н, СТ «РАКЕТА» За 3017 рублей на аукцион выставлен земельный участок в Дзержинском районе, Станьковском сельсовете, садовом товариществе «РАКЕТА». Участок имеет номер 35. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000092 площадью 0,0976 га имеет целевое назначение: земельный участок для коллективного садоводства. Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка для участия 301 рублей.











Дзержинский р-н, СТ «РАКЕТА» Еще один участок садовом товариществе «Ракета» под номером 33, можно купить за 3 061 рубль. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000093 площадью 0,0987 га. Целевое назначение, как и у предыдущего, - земельный участок для коллективного садоводства. Дата проведения аукциона - 10.12.2020. Сумма задатка 306 рублей.









