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Беларусь вводит ограничение на импорт птицы из Великобритании

24.11.2020 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Беларусь вводит ограничения на ввоз птицы и продуктов птицеводства из трех графств Великобритании – Кента, Херефордшира и Чешира, соответствующая информация была распространена Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

© Sputnik / Кирилл Брага
Опять птичий грипп: Беларусь ограничивает ввоз птицы из пяти стран

Данное решение было принято белорусским ведомством на основании данных Всемирной организации здравоохранения животных – в этих графствах регистрировались случаи птичьего гриппа.

Временные ограничения начнут действовать с пятницы 27 ноября и будут распространяться на ввоз живой птицы, яиц, меланжа, яичного порошка и другой продукции.

При этом также приостанавливается действие всех ранее выданных разрешений на ввоз таких товаров из указанных регионов Великобритании.

 
Теги: Минск
 
 
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Под ограничения попал импорт из трех графств Великобритании, где ранее были зарегистрированы случаи птичьего гриппа.
 
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