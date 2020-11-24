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Беларусь вводит ограничение на импорт птицы из Великобритании
24.11.2020 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Беларусь вводит ограничения на ввоз птицы и продуктов птицеводства из трех графств Великобритании – Кента, Херефордшира и Чешира, соответствующая информация была распространена Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
© Sputnik / Кирилл Брага
Данное решение было принято белорусским ведомством на основании данных Всемирной организации здравоохранения животных – в этих графствах регистрировались случаи птичьего гриппа.
Временные ограничения начнут действовать с пятницы 27 ноября и будут распространяться на ввоз живой птицы, яиц, меланжа, яичного порошка и другой продукции.
При этом также приостанавливается действие всех ранее выданных разрешений на ввоз таких товаров из указанных регионов Великобритании.
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Под ограничения попал импорт из трех графств Великобритании, где ранее были зарегистрированы случаи птичьего гриппа.
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