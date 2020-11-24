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Белстат назвал среднюю зарплату по стране в октябре
24.11.2020 17:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. В октябре средняя начисленная зарплата в Беларуси составила 1 285 рублей, сообщил Национальный статистический комитет во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
Доход белорусов несколько подрос за последний месяц. По актуальному курсу Национального банка Беларуси, в октябре средняя зарплата составила почти 503 доллара США. За последний месяц она приросла чуть больше чем на 8 долларов – в сентябре средний показатель по стране
На днях стало известно, что заработок социальных работников
Ведомство утвердило новую стимулирующую выплату, которая будет начисляться с 1 января 2021 года, ее размер составит от 8% до 12% оклада.
По данным ведомства, доплату получат свыше 34 тысяч работников, в основном, те, кто трудится в домах-интернатах, территориальных центрах соцобслуживания.
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За последний месяц средний доход белорусов вырос на 21 рубль и преодолел отметку в 500 долларов по курсу Нацбанка.
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