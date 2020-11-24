Белстат назвал среднюю зарплату по стране в октябре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. В октябре средняя начисленная зарплата в Беларуси составила 1 285 рублей, сообщил Национальный статистический комитет во вторник.

Доход белорусов несколько подрос за последний месяц. По актуальному курсу Национального банка Беларуси, в октябре средняя зарплата составила почти 503 доллара США. За последний месяц она приросла чуть больше чем на 8 долларов – в сентябре средний показатель по стране был равен 1264,5 рубля, что эквивалентно примерно 495 долларам США.

На днях стало известно, что заработок социальных работников станет больше . Соответствующее постановление подписало Министерство труда и социальной защиты.

Ведомство утвердило новую стимулирующую выплату, которая будет начисляться с 1 января 2021 года, ее размер составит от 8% до 12% оклада.

По данным ведомства, доплату получат свыше 34 тысяч работников, в основном, те, кто трудится в домах-интернатах, территориальных центрах соцобслуживания.

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