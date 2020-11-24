Порядок продажи древесины на бирже меняется с 1 января

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены новые Правила реализации древесины, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

Документом предусмотрен усовершенствованный механизм выставления древесины на биржевые торги. С 1 января это будет делаться следующим образом:

на годовые торги – 60% от запланированного для реализации годового объема древесины в заготовленном виде (ранее – 40%)

на квартальные торги – не более 25% объема древесины, не реализованной на годовых биржевых торгах, и весь объем деловой древесины, не проданный на текущих торгах предыдущего квартала (ранее – 10%)

на текущие торги – 40% долями от запланированного для реализации на биржевых торгах годового объема древесины (выставляется равными долями), а также объем, не реализованный на годовых, квартальных торгах, и древесина в заготовленном виде из дополнительно образовавшегося в течение года объема (прочие рубки и другие внеплановые мероприятия)

По информации Минлесхоза, эти изменения помогут крупным переработчикам более эффективно планировать производственную деятельность, новым юрлицам дадут возможность купить необходимое сырье, а мелким переработчикам – стать более конкурентоспособными.

Согласно данным Белорусской универсальной товарной биржи на годовых торгах было продано 3,93 миллиона кубометров древесины на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Рост объема продаж по сравнению с 2019-м составил 14%. Организации различной формы собственности выкупили 95% выставленного на продажу сырья, причем три четверти из этого объема приобрели частные деревообработчики.