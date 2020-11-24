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Порядок продажи древесины на бирже меняется с 1 января

24.11.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены новые Правила реализации древесины, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

Документом предусмотрен усовершенствованный механизм выставления древесины на биржевые торги. С 1 января это будет делаться следующим образом:

  • на годовые торги – 60% от запланированного для реализации годового объема древесины в заготовленном виде (ранее – 40%)
  • на квартальные торги – не более 25% объема древесины, не реализованной на годовых биржевых торгах, и весь объем деловой древесины, не проданный на текущих торгах предыдущего квартала (ранее – 10%)
  • на текущие торги – 40% долями от запланированного для реализации на биржевых торгах годового объема древесины (выставляется равными долями), а также объем, не реализованный на годовых, квартальных торгах, и древесина в заготовленном виде из дополнительно образовавшегося в течение года объема (прочие рубки и другие внеплановые мероприятия)

По информации Минлесхоза, эти изменения помогут крупным переработчикам более эффективно планировать производственную деятельность, новым юрлицам дадут возможность купить необходимое сырье, а мелким переработчикам – стать более конкурентоспособными.

Согласно данным Белорусской универсальной товарной биржи на годовых торгах было продано 3,93 миллиона кубометров древесины на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Рост объема продаж по сравнению с 2019-м составил 14%. Организации различной формы собственности выкупили 95% выставленного на продажу сырья, причем три четверти из этого объема приобрели частные деревообработчики.

 
Теги: Минск
 
 
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Нововведения в правилах реализации древесины помогут различным организациям более эффективно планировать свою деятельность.
 
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