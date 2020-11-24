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Порядок продажи древесины на бирже меняется с 1 января
24.11.2020 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены новые Правила реализации древесины, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.
Документом предусмотрен усовершенствованный механизм выставления древесины на биржевые торги. С 1 января это будет делаться следующим образом:
По информации Минлесхоза, эти изменения помогут крупным переработчикам более эффективно планировать производственную деятельность, новым юрлицам дадут возможность купить необходимое сырье, а мелким переработчикам – стать более конкурентоспособными.
Согласно данным Белорусской универсальной товарной биржи на годовых торгах было продано 3,93 миллиона кубометров древесины на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Рост объема продаж по сравнению с 2019-м составил 14%. Организации различной формы собственности выкупили 95% выставленного на продажу сырья, причем три четверти из этого объема приобрели частные деревообработчики.
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Нововведения в правилах реализации древесины помогут различным организациям более эффективно планировать свою деятельность.
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