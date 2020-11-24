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Казахстанский бизнесмен Ракишев намерен продать свой банк в Беларуси в 2021 году
24.11.2020 17:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев сообщил
БТА Банк, некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является компанией по управлению активами.
— Мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. В прошлом году мы продали БТА Киргизия. В этом году хотим до конца года закончить сделку по БТА Украина. И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Беларуси, мы хотим продать БТА Беларусь. Хотя сейчас у нас по БТА Беларусь еще нет покупателя, ведем пока только переговоры, — пояснил Ракишев.
Антимонопольный комитет Украины в понедельник
Теперь Ракишев ждет разрешения на сделку от Национального банка Украины.
АМКУ не разглашает ни имя возможного покупателя, ни условия сделки.
Ранее появилась информация, что украинский бизнесмен с белорусским паспортом Артур Гранц может купить банк в Украине.
Артур Гранц
Недавно стало известно, что владельцы МТБанка
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БТА Банк, некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников.
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