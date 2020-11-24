Новым премьер-министром Литвы стала женщина. Она заявила, что продолжит курс на поддержку народа Беларуси

Источник материала: Tut.by

Сейм Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните в качестве нового премьер-министра страны. Об этом сообщается в пресс-релизе литовского парламента.



Фото: Facebook Ингриды Шимоните

За кандидатуру нового премьера проголосовало 62 депутата литовского Сейма, против — 10, а 41 человек воздержался. Ингрида Шимоните — экономист, представляет консервативную партию «Союз отечества — литовские христианские демократы», с 2009 по 2012 год занимала пост министра финансов Литвы, а в 2019 году пробовала свои силы в президентской гонке: в первом туре она стала лидером, однако во втором с большим отрывом уступила Гитанасу Науседе.

На выборах в литовский сейм, которые прошли в конце октября, «Союз отечества — литовские христианские демократы» значительно улучшил свои результаты, получив 50 из 141 места в парламенте, а вот партия «Союз крестьян и зеленых Литвы» действующего премьера Саулюса Сквернялиса — наоборот, сдала позиции, утратив около 40% депутатских кресел. Это и открыло для Шимоните путь на пост главы правительства.

Теперь назначение нового премьера должен официально утвердить президент Литвы.

В начале ноября Ингрида Шимоните дала интервью на русском языке порталу Delfi, где рассказала, как будут развиваться белорусско-литовские отношения в случае, если она возглавит правительство. Отвечая на вопрос о дальнейшей поддержке бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, она заявила, что ее страна долгое время, еще с конца 1980-х — начала 1990-х годов, имеет хорошие и тесные отношения с белорусской оппозицией. В целом политик подтвердила, что нынешний курс в отношении Беларуси будет продолжен.

— Мы обратились в теперешнее правительство с предложениями по поводу поддержки медиа, гражданского общества, студентов, которые сюда просто прибегают из Беларуси, бизнесов, которые, возможно, хотят сюда переселиться. Я думаю, что натуральным образом правительство будет соблюдать то, что предлагало теперешнему правительству, это для нас очень важно, — заявила Шимоните.