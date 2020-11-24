|
Новым премьер-министром Литвы стала женщина. Она заявила, что продолжит курс на поддержку народа Беларуси
24.11.2020 17:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сейм Литвы утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните в качестве нового премьер-министра страны. Об этом
За кандидатуру нового премьера проголосовало 62 депутата литовского Сейма, против — 10, а 41 человек воздержался. Ингрида Шимоните — экономист, представляет консервативную партию «Союз отечества — литовские христианские демократы», с 2009 по 2012 год занимала пост министра финансов Литвы, а в 2019 году пробовала свои силы в президентской гонке: в первом туре она стала лидером, однако во втором с большим отрывом уступила Гитанасу Науседе.
На выборах в литовский сейм, которые прошли в конце октября, «Союз отечества — литовские христианские демократы» значительно улучшил свои результаты, получив 50 из 141 места в парламенте, а вот партия «Союз крестьян и зеленых Литвы» действующего премьера Саулюса Сквернялиса — наоборот, сдала позиции, утратив около 40% депутатских кресел. Это и открыло для Шимоните путь на пост главы правительства.
Теперь назначение нового премьера должен официально утвердить президент Литвы.
В начале ноября Ингрида Шимоните дала
— Мы обратились в теперешнее правительство с предложениями по поводу поддержки медиа, гражданского общества, студентов, которые сюда просто прибегают из Беларуси, бизнесов, которые, возможно, хотят сюда переселиться. Я думаю, что натуральным образом правительство будет соблюдать то, что предлагало теперешнему правительству, это для нас очень важно, — заявила Шимоните.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым премьер-министром Литвы стала женщина. Она заявила, что продолжит курс на поддержку народа Беларуси
Парламентарии проголосовали за Ингриду Шимоните - представительницу консерваторов. «За» высказались 62 депутата литовского Сейма, «против» - 10, а 41 человек...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)