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В Белгазпромбанке формируют новое правление

24.11.2020 18:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новое правление Белгазпромбанка скоро будет сформировано, к работе над этим подключились его акционеры – Газпром и Газпромбанк.

«Контакт с акционерами Белгазпромбанка восстановлен, сейчас собственник формирует новый состав правления банка. Эта работа начата на прошлой неделе», - сказала глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова.

Она отметила, что работа будет завершена к середине декабря, и продление работы временной администрации не планируется. «Все эти вопросы сейчас решаются собственником банка и это совместная инициатива», - отметила Ермакова.

По ее словам, правление Белгазпромбанка будет сформировано из действующих сотрудников банка, и собственник уже внес предложения по данному вопросу. Что же касается будущего руководителя правления банка, то этот вопрос еще не решен.

Акционеров ознакомили с результатами проверки банка и не высказали никаких принципиальных возражений.

По словам Ермаковой, банк функционирует в нормальном режиме, отток вкладов давно прекратился.

«План по прибыли за 10 месяцев даже немного перевыполнен. Единственное, банк сократил объемы - где-то на Br1 млрд уменьшились активы из-за сокращения источников финансирования», - отметила она.

Во вторник Ермакова доложила Александру Лукашенко о ситуации в Белгазпромбанке. «Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все, для того чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», - заявил Лукашенко в ходе встречи. И добавил, что уже говорил об этом с президентом РФ Владимиром Путиным.

Бывшему президенту Белгазпромбанка, сопернику Лукашенко на выборах, Виктору Бабарико сегодня в КГБ предъявили обвинение по фактам получения взяток и отмывания денег, но он вину не признал.

 
 
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Новое правление Белгазпромбанка скоро будет сформировано, к работе над этим подключились его акционеры – Газпром и Газпромбанк.
 
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