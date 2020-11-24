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Стало в 20 раз дешевле: как проходит отмена роуминга между РФ и Беларусью
24.11.2020 18:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik, Данара Курманова. Отмена роуминга на территории Союзного государства уже не за горами, об это в интервью "
© Sputnik / Владимир Песня
"С 1 ноября операторы перешли на тестовый режим работы по новой системе тарификации, которая в разы сокращает стоимость звонков. Идет апробирование взаимодействия российских и белорусских компаний сотовой связи", – рассказал он.
Цены на входящие и исходящие звонки между Россией и Беларусью уже понизил ряд крупнейших российских мобильных операторов. Как сообщили агентству Sputnik в пресс-службе "МегаФон", с 1 ноября компания уменьшила стоимость вызовов и sms-сообщений для абонентов, которые находятся в зоне роуминга в Беларуси.
"Ранее входящие и исходящие звонки стоили 99 российских рублей в минуту. С ноября входящий звонок стоит 3,5 рубля за минуту, а исходящий – 5. Стоимость sms составила 3,5 рубля вместо 29", – рассказали в пресс-службе компании.
Снизила абонентские тарифы в рамках эксперимента и компания МТС. Теперь в зоне роуминга на территории Беларуси входящие звонки стоят 2 рубля за минуту, а исходящие звонки на российские и белорусские номера – 5 рублей, стоимость sms-сообщений – 2 рубля.
Новая система тарификации в рамках тестового режима будет действовать до конца декабря 2020 года. Однако с января 2021 года тарифы могут стать постоянными.
В "Билайне" не ответили на запрос Sputnik Беларусь.
В 2019 году министры связи двух стран подписали документ по реализации резолюции высшего госсовета Союзного государства по вопросу отмены роуминга.
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Снижение цен на звонки действует в тестовом режиме, но с начала 2021 года экспериментальные тарифы могут стать постоянными, заявляют крупнейшие мобильные операторы...
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