Стало в 20 раз дешевле: как проходит отмена роуминга между РФ и Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik, Данара Курманова. Отмена роуминга на территории Союзного государства уже не за горами, об это в интервью " РИА Новости " заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"С 1 ноября операторы перешли на тестовый режим работы по новой системе тарификации, которая в разы сокращает стоимость звонков. Идет апробирование взаимодействия российских и белорусских компаний сотовой связи", – рассказал он.

Цены на входящие и исходящие звонки между Россией и Беларусью уже понизил ряд крупнейших российских мобильных операторов. Как сообщили агентству Sputnik в пресс-службе "МегаФон", с 1 ноября компания уменьшила стоимость вызовов и sms-сообщений для абонентов, которые находятся в зоне роуминга в Беларуси.

"Ранее входящие и исходящие звонки стоили 99 российских рублей в минуту. С ноября входящий звонок стоит 3,5 рубля за минуту, а исходящий – 5. Стоимость sms составила 3,5 рубля вместо 29", – рассказали в пресс-службе компании.

Снизила абонентские тарифы в рамках эксперимента и компания МТС. Теперь в зоне роуминга на территории Беларуси входящие звонки стоят 2 рубля за минуту, а исходящие звонки на российские и белорусские номера – 5 рублей, стоимость sms-сообщений – 2 рубля.

Новая система тарификации в рамках тестового режима будет действовать до конца декабря 2020 года. Однако с января 2021 года тарифы могут стать постоянными.

В "Билайне" не ответили на запрос Sputnik Беларусь.

В 2019 году министры связи двух стран подписали документ по реализации резолюции высшего госсовета Союзного государства по вопросу отмены роуминга.