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В Беларуси еще восемь человек признаны политзаключенными

24.11.2020 18:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек. Совместное заявление правозащитных организаций размещено на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщается, список политических заключенных пополнили Сергей Кривченя, Артем Медведский, Евгений Курганов и Дмитрий Жебуртович, которым предъявили обвинения по статье 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Беларуси, а также Николай Дедок, Алексей Самусенко, Ким Самусенко, Павел Дрозд, которые обвиняются по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса. Также Ким Самусенко и Павел Дрозд проходят по статье 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК РБ.

Правозащитники еще раз отметили, что протестные акции в Беларуси носили стихийный характер и не имели организаторов, а были вызваны недоверием населения к официальным результатам президентских выборов и были мирными. По их мнению, действия протестующих не могут рассматриваться как массовые беспорядки, так как при этом не было поджогов, погромов, уничтожения имущества или вооруженного сопротивления, а отдельные случаи насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов следует рассматривать с учетом обстоятельств, в том числе и в контексте самозащиты от непропорциональных действий силовиков.

К заявлению, в котором содержится требование освобождения как указанных восьмерых человек, так и всех граждан, признанных политзаключенными, присоединились восемь белорусских правозащитных организаций, среди которых — лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», «Правовая инициатива», «Хьюман Константа», Белорусский Хельсинкский комитет.

 
 
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Им были предъявлены обвинения по уголовным статьям о массовых беспорядках и организации действий, нарушающих общественный порядок.
 
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