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Журналисток TUT.BY и «Белсат» правозащитники назвали политзаключенными
24.11.2020 19:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналисты Катерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова являются политическими заключенными. Об этом говорится
Правозащитники отмечают, что девушки были задержаны за выполнение своих профессиональных обязанностей.
Журналист TUT.BY Катерина Борисевич — 19 ноября в связи с уголовным делом по пч. 3 ст. 178 УК — «Разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям», которое возбудила Генеральная прокуратура. Катерина в своей статье привела
Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушек задержали 15 ноября после прямого эфира с «Площади перемен», где силовики жестко разогнали акцию протеста.
— В связи с этим мы, представители белорусского правозащитного сообщества, отмечаем, что преследование журналисток властями связано с исключительно мирным осуществлением обвиняемыми свобод, гарантированных Конституцией и международными нормами в области прав человека — свободы высказывания, свободы слова и права на информацию, — отмечается в заявлении.
Правозащитники указывают, что задержание журналисток является произвольным и политически мотивированным. Они требуют незамедлительно освободить их из-под стражи и прекратить уголовное преследование. А также освободить всех политзаключенных и остановить репрессии в стране.
Таким образом в Беларуси политзаключенными признаны уже 143 человека.
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Правозащитники указывают, что задержание журналисток является произвольным и политически мотивированным. Они требуют незамедлительно освободить их из-под...
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