Журналисток TUT.BY и «Белсат» правозащитники назвали политзаключенными

Источник материала: Tut.by

Журналисты Катерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова являются политическими заключенными. Об этом говорится в заявлении белорусских правозащитников, опубликованном на сайте лишенного регистрации ПЦ «Весна».





Правозащитники отмечают, что девушки были задержаны за выполнение своих профессиональных обязанностей.

Журналист TUT.BY Катерина Борисевич — 19 ноября в связи с уголовным делом по пч. 3 ст. 178 УК — «Разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям», которое возбудила Генеральная прокуратура. Катерина в своей статье привела слова медика о том, что в крови у Романа Бондаренко не было алкоголя. Представители власти заявляли об обратном.

Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушек задержали 15 ноября после прямого эфира с «Площади перемен», где силовики жестко разогнали акцию протеста.

— В связи с этим мы, представители белорусского правозащитного сообщества, отмечаем, что преследование журналисток властями связано с исключительно мирным осуществлением обвиняемыми свобод, гарантированных Конституцией и международными нормами в области прав человека — свободы высказывания, свободы слова и права на информацию, — отмечается в заявлении.

Правозащитники указывают, что задержание журналисток является произвольным и политически мотивированным. Они требуют незамедлительно освободить их из-под стражи и прекратить уголовное преследование. А также освободить всех политзаключенных и остановить репрессии в стране.

Таким образом в Беларуси политзаключенными признаны уже 143 человека.