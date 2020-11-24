Amnesty International признала узниками совести журналистку Катерину Борисевич и доктора Артема Сорокина

Источник материала: Tut.by

Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналистку TUT.BY Катерину Борисевич и врача-анестезиолога больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина узниками совести. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.



Фото: TUT.BY

Организация напоминает, что белорусские власти задержали и возбудили уголовное дело в отношении врача Артема Сорокина и журналистки Катерины Борисевич, которая опубликовала информацию о гибели мирного митингующего, «которая может указывать на возможное сокрытие властями его убийства».

— Сорокин и Борисевич — оба узники совести, задержанные исключительно

из-за осуществления своего права на свободу выражения мнений, и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а уголовное дело в отношении них прекращено, — указывает Amnesty International.

Amnesty International называет доктора и журналистку разоблачителями дезинформации

С момента начала преимущественно мирных протестов, отмечает организация, власти Беларуси широко использовали группы людей в штатском для преследования несогласных. И зачастую эти люди в штатском оказываются сотрудниками силовых ведомств.

Гибель Романа Бондаренко вызвала новую волну протестов по всей Беларуси. Организация отмечает, что «власти отрицали любое участие или ответственность за смерть молодого человека. Вместо этого они сделали заявления, что Бондаренко сам был ответственен за свою смерть».

— 13 ноября Следственный комитет заявил, что молодой человек находился в состоянии «алкогольного опьянения», Александр Лукашенко повторил это в тот же день. <…> Однако в тот же день популярное белорусское интернет-издание TUT.BY опубликовало медицинские отчеты, согласно которым в крови у Романа не было алкоголя. В статье также был комментарий врача больницы, который подтвердил это.

Организация отмечает, что подлинность опубликованных медицинских документов не оспаривается.

Кроме того, указывается, что 19 ноября издание «Наша Ніва» опубликовало снимок того самого анализа, на который ссылались ранее, — и в нем тоже указано отсутствие алкоголя. Документ предоставила мама Романа Бондаренко.

— Эти публикации явно разоблачили попытки властей высшего уровня переложить вину на Романа Бондаренко и скрыть преступление, — отмечает Amnesty. — После публикации этих сведений белорусские власти возбудили уголовное дело против тех, кто разоблачил их.

Amnesty International напоминает: согласно международным законам и стандартам в области прав человека, должны быть защищены от преследования люди, которые раскрывают информацию о преступлениях.

Правозащитники отмечают, что хотя ст. 178 Уголовного кодекса предназначена для защиты права пациента на неразглашение медицинских данных без его разрешения, однако в этом случае «необходимость в оглашении данных для раскрытия преступления, а также в связи с общественным интересом — перевешивают любой потенциальный вред от разглашения».

Более того, пишет организация, журналисты, опубликовавшие информацию от источника, защищены правом на свободу выражения мнения и не подлежат дальнейшему уголовному преследованию за распространение данных сведений.

— Amnesty International серьезно обеспокоена тем, что преследование врача и журналиста направлены исключительно на то, чтобы наказать их за разоблачение дезинформации, распространяемой должностными лицами на самом высоком уровне. Поэтому организация считает их узниками совести, которых нужно немедленно освободить.

Также организация обеспокоена тем фактом, что журналист и врач были задержаны и помещены в СИЗО КГБ, в то время как уголовного расследования убийства Романа Бондаренко — нет.

Правозащитники констатируют, что на врачей в Беларуси оказывается давление, ведь именно они помогают пострадавшим и документируют свидетельства пыток и других видов жестокого обращения.

— Врачи и другие специалисты в области здравоохранения храбро встали на защиту мирных демонстрантов, чьи права постоянно нарушались с момента начала протестов в августе 2020-го, и теперь, кажется, они тоже становятся мишенью для властей.

Речь идет о бригадах скорой помощи (которые постоянно вызывают в следственные изоляторы по всей стране), персонале больниц (которые лечат раненых милицией протестующих) и сотрудниках других учреждений (которые присоединились к волонтерам, чтобы помочь некогда задержанным преодолеть физические и психологические травмы), указывают правозащитники.

Таким образом, Amnesty International призывает власти Беларуси:

— немедленно и безоговорочно освободить Катерину Борисевич и Артема Сорокина, а также прекратить уголовное преследование;

— незамедлительно начать тщательное и беспристрастное расследование убийства Романа Бондаренко и гарантировать, что любой подозреваемый будет привлечен к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства (без использования смертной казни);

— положить конец использованию силовых ведомств и доверенных им лиц в штатском, масках и машин без номеров для задержания мирных демонстрантов;

— защитить журналистов, медиков и любого человека, который в интересах общества реализует свое право на свободу выражения мнения путем публикации или распространения сведений о нарушении прав человека;

— прекратить все репрессии против людей, мирно осуществляющих свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний.