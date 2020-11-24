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Руководители БелАЭС: при испытаниях энергоблок может периодически отключаться из сети

25.11.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До ввода первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию во время испытания оборудования и систем возможны его отключения из сети и остановка турбогенератора. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.


Фото: БелАЭС

7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

Вице-президент «Атомстройэкспорта» — структурного подразделения «Росатома», занимающегося зарубежным строительством, — руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин пояснил, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. В итоге оборудование итальянского производства заменили на трансформаторы из запасов концерна «Росэнергоатом».

19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был включен в сеть энергосистемы.

Однако на днях появилась неофициальная информация якобы об очередных сложностях при испытаниях первого энергоблока, что вылилось в остановку турбины.

В вечернем эфире «Беларусь 1» заявили, что сейчас первый энергоблок БелАЭС работает на 40% от заявленной мощности. На станции перешли к этапу опытно-промышленной эксплуатации: чтобы выйти на запланированный уровень мощности — 1190 МВт, — сначала будут то повышать, то понижать мощность и даже при необходимости останавливать работу турбогенератора.

— Мы практически готовы к динамическим испытаниям. Они проходят со сбросом тепловой и, соответственно, электрической нагрузки, вплоть до отключения из сети энергосистемы, — сказал Бондарь.

Виталий Полянин отметил, что данный подход соответствует международной практике.

— Сейчас главное — испытать все системы, оборудование на разных уровнях мощности энергоблока. Потом надо передать заказчику соответствующий нормам блок, чтобы 60 лет спокойно эксплуатировали, — сказал он.

Планируется, что первый энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022 года.

 
 
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До ввода первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию во время испытания оборудования и систем возможны его отключения из сети и остановка...
 
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