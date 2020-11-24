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Авиарегулятор ЕС начал рассматривать возобновление полетов Boeing 737 MAX
25.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Агентство по авиабезопасности Евросоюза (EASA) приступило к консультациям по возвращению на линии в Европе лайнеров Boeing 737 MAX, сообщила организация.
© Photo : Boeing
"EASA опубликовало директиву по летной годности, касающуюся Boeing 737 MAX, для обсуждения с общественностью, сигнализируя о намерении разрешить самолету вернуться в небо Европы", – говорится в релизе.
Комментарии агентство будет собирать 28 дней, а затем примет соответствующее решение. Ожидается, что окончательная директива будет опубликована в середине января следующего года.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США
Полеты лайнеров 737 МАХ были
Напомним, летом 2018 года белорусская авиакомпания "Белавиа" на авиасалоне в Фарнборо заключила с американской компанией Air Lease Corporation лизинговый договор, по которому в Беларусь с завода в Сиэтле в 2019–2020 годах должны были поступить новейшие Boeing 737 MAX 8. После крушений выполнение сделки было приостановлено, а в Минтрансе заявили, что данные самолеты могут быть переданы Беларуси только после того, как Европейское агентство по безопасности полетов снимет запрет на их полеты.
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Ожидается, что окончательная директива с разрешением на полеты будет опубликована в середине января следующего года.
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