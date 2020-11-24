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На БелАЭС рассказали, когда первый энергоблок заработает в полную мощь
25.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Окончательный ввод в эксплуатацию первого энергоблока и выхода его на полную мощь запланирован на начало 2021 года, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Александр Натрускин
В мае 2022 года первые киловатт-часы пойдут и со второго энергоблока. Сейчас первый энергоблок Белорусской атомной станции работает на 40% мощности: перед тем как выйти на полную еще несколько месяцев нужно проводить испытания и измерения. Сейчас на БелАЭС перешли к этапу опытно-промышленной эксплуатации: чтобы выйти на запланированный уровень – 1190 МВт – сначала будут то повышать, то понижать мощность, останавливать работу реактора.
"Мы практически готовы к динамическим испытаниям. А динамическое испытание проходит со сбросом тепловой загрузки, соответственно, и электрической нагрузки, вплоть до отключения из сети, от энергосистемы", – объясняет главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.
Сейчас, по словам вице-президента компании "АСЭ" – руководителя проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталия Полянина, самое главное –испытать все системы оборудования на разных уровнях мощности блока и передать заказчику соответствующим нормам блок. Параллельно с испытаниями продолжается и строительство второго блока. В начале следующего года первый энергоблок заработает на полную мощь.
Первый энергоблок
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Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС происходит постепенное увеличение мощности, проводят запланированные испытания и измерения. Следующий этап –...
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