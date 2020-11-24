|
Президент принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка
25.11.2020 18:07 — Новости Экономики |
Cегодня президент принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка. В начале встречи Александр Лукашенко поблагодарил Надежду Ермакову за то, что она согласилась возглавить структуру и в такой тяжелый период смогла стабилизировать ситуацию в Белгазпромбанке. Сегодня он демонстрирует стабильную работу, и Беларусь заинтересована в его развитии.
К середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. К этому же моменту предстоит сформировать руководство Белгазпромбанка
Надежда Ермакова, руководитель временной администрации Белгазпромбанка: "Надеемся, что в скором будущем, в декабре, закончится период работы временной администрации, сформируется правление банка. В этом плане идет работа. Собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка".
Надежда Ермакова отметила, что отток вкладов населения в этом банке уже давно остановился, и ситуация не хуже, чем в целом в банковской системе страны. Сейчас деятельность банка идет в нормальном режиме. 10 месяцев этого года банк отработал с прибылью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cегодня президент принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка. В начале встречи Александр Лукашенко поблагодарил Надежду Ермакову за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)