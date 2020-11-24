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Cегодня президент принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка. В начале встречи Александр Лукашенко поблагодарил Надежду Ермакову за то, что она согласилась возглавить структуру и в такой тяжелый период смогла стабилизировать ситуацию в Белгазпромбанке. Сегодня он демонстрирует стабильную работу, и Беларусь заинтересована в его развитии.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству. Банк даже получил за это время сверхплановую прибыль. Это хороший сигнал, хотя вопросы бизнеса еще остро стоят, бизнес неполностью восстановлен. И это не связано с той политикой, которую мы проводим здесь, внутри. Это связано с той политикой, которую проводят партнеры".

К середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. К этому же моменту предстоит сформировать руководство Белгазпромбанка

Надежда Ермакова, руководитель временной администрации Белгазпромбанка: "Надеемся, что в скором будущем, в декабре, закончится период работы временной администрации, сформируется правление банка. В этом плане идет работа. Собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка".

Надежда Ермакова отметила, что отток вкладов населения в этом банке уже давно остановился, и ситуация не хуже, чем в целом в банковской системе страны. Сейчас деятельность банка идет в нормальном режиме. 10 месяцев этого года банк отработал с прибылью.