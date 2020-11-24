Президент о будущем Белгазпромбанка: Cделаем все, чтобы он приносил пользу

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Президент принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка. Александр Лукашенко поблагодарил Надежду Ермакову за то, что она согласилась возглавить структуру и в непростой период смогла стабилизировать ситуацию. Сейчас банк демонстрирует стабильную работу. И Беларусь заинтересована в его развитии. К середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. К этому моменту предстоит сформировать руководство Белгазпромбанка.