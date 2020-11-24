Специалисты переходят к этапу опытно-промышленной эксплуатации БелАЭС

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А теперь о безопасности энергетической. Белорусская атомная станция продолжает вырабатывать электроэнергию. Пока первый энергоблок работает не на всю мощность. Впрочем, это общемировая практика. После ввода в эксплуатацию на протяжении еще нескольких месяцев атомщики продолжают испытания, чтобы окончательно убедиться, что никакие нагрузки и внештатные ситуации не несут угрозы. К примеру, сейчас специалисты переходят к этапу опытно-промышленной эксплуатации. А чтобы выйти на запланированную мощность энергоблока в 1190 мегаватт, нагрузки на реактор будут то повышать, то понижать. О том, когда первый энергоблок заработает на всю силу, расскажет Екатерина Тихомирова.

Опытно-промышленная эксплуатация БелАЭС

Гигантская батарейка с вековым сроком службы. Так сегодня говорят о Белорусской АЭС. Первый энергоблок пока работает всего на 40 процентной мощности. Здесь ничего не обычного, отмечают специалисты. Ведь испытания продолжаются, это общемировая практика.

На первом энергоблоке БелАЭС идет постепенное увеличение мощности реактора с выполнением запланированных измерений и испытаний. Следующий этап - опытно-промышленная эксплуатация. Специалистам предстоит последовательно провести большой комплекс испытаний с увеличением уровней мощности реакторной установки.

Проектная мощность энергоблока - 1190 мегаватт. Но чтобы выйти на запланированный уровень, атомщики будут то повышать, то понижать мощности. Испытания будут сопровождаться техническими остановками.

Анатолий Бондарь, главный инженер Белорусской АЭС: "Мы практически готовы к динамическим испытаниям. Динамические испытания проходят со сбросом тепловой нагрузки и электрической, вплоть до отключения с сети от энергосистемы. Ее можно разделить на два вида. Это все, что связано с отключением оборудования - турбинно-реакторное отделение. Когда мы их проводим, происходит частичная разгрузка реактора и турбины. Т.е. не отключение генератора от сетей и без срабатывания аварийной защиты".

БелАЭС и испытания практикой

На БелАЭС учтен весь мировой опыт, накопленный энергетиками на практике как при строительстве, так и при эксплуатации атомных электростанций. Оборудование, компоненты и системы безопасности. Предусмотрены как природные, так и техногенные катастрофы - безопасность при землетрясении, смерче и даже падении самолета. Системы защиты сработают без электричества и без вмешательства персонала. Это только некоторые детали. Проект БелАЭС соответствует всем требованиям, что подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, Всемирная ассоциация организаций АЭС. Тем не менее без стресс-тестов как оборудования, так и персонала никуда. Важно понять, как поведет себя система на практике.

Виталий Полянин, вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ": "Самое главное - это испытать все системы оборудования на разных уровнях мощности блока. И заказчику в конечном итоге передать полностью соответствующий нормам блок для того, чтобы они в дальнейшем 60 лет его совершенно спокойно использовали".

Работы на втором энергоблоке продолжаются

Одновременно продолжаются и работы по возведению и второго энергоблока.

Виталий Полянин, вице-президент - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ": "Второй блок сейчас развивается и строится очень динамично. Второй блок всегда виден немного легче, чем первый… В реакторном отделении сейчас активно идут операции, связанные с промывками систем с гидравлическими испытаниями для того, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлического испытания первого контура".

БелАЭС. Новый отсчет времени

Что же касается окончательного ввода в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС и выхода на полную мощность, то по планам это произойдет уже в марте 2021. А в мае 2022 в объединенную энергосистему поступят и киловатт-часы со второго энергоблока.